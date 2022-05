Plus de 500 000 $ remis à 11 projets environnementaux à Trois-Rivières

La Fondation Trois-Rivières durable, la Ville de Trois-Rivières et Innovation et Développement économique Trois-Rivières ont dévoilé les 11 nouveaux projets soutenus par le Programme de protection et mise en valeur (PPMV) et le Programme de soutien à la sensibilisation à la réduction des GES (PSSRGES) d’Éclore fonds environnement Trois-Rivières.

« L’engouement envers Éclore est grandissant! Nous sentons une réelle demande du milieu, et la multiplication de projets de sensibilisations et d’actions concrètes sur le territoire de la ville. C’est beaucoup de travail pour le comité d’évaluation, ce qui est une très bonne nouvelle en soi. La mise en place d’Éclore fonds environnement Trois-Rivières était déjà une grande fierté, mais recevoir autant de projets stimulants l’est encore davantage », affirme Cindy Provencher, directrice générale de la Fondation Trois-Rivières durable, dans un communiqué

Ce programme de financement vise à conserver et mettre en valeur les milieux naturels sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières en soutenant des projets qui favorisent l’acquisition, la conservation et la mise en valeur des milieux naturels de haute valeur écologique.

• Nature Action Québec – 100 000 $

La Phase II du projet Consolidation de la protection de la Tourbière Red Mill donne suite à une première phase d'acquisition de plusieurs lots qui s'est terminée le 31 mars 2022. La réalisation de cette deuxième phase permettra d’acquérir plusieurs hectares supplémentaires de milieux humides de grande valeur écologique à l’intérieur des limites de la municipalité.

• Nature Action Québec – 15 000 $

Plan d'aménagement et de mise en valeur de la Tourbière Red Mill est un projet qui consiste en la réalisation d’une étude d’avant-projet pour la mise en valeur de la Tourbière Red Mill. La finalité du projet est de renforcer la protection du site tout en le rendant accessible aux citoyens trifluviens.

• Nature Action Québec – 14 979 $

Le projet Subvention pour le remboursement des taxes foncières a pour objectif de rembourser les taxes foncières des lots en conservation, tel que prescrit dans le programme.

• Énergie CMB – 324 235 $

Le projet Conservation et mise en valeur du boisé Énergie CMB - phase 1 a pour objectif d’assurer la pérennité de l’usage récréatif du boisé dans lequel est aménagé un réseau de sentiers de randonnée pédestre et de vélo de montagne.