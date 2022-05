Un collecte de livres pour les enfants de la DPJ

La collecte Bagage de livres en Mauricie et au Centre-du-Québec, en collaboration avec la Fondation jeunesse Mauricie et Centre-du-Québec, se tiendra le samedi 28 mai 2022 entre 9 h et 17 h.

L’objectif de la collecte sert à amasser des dons de livres neufs ou usagés pour regarnir les bibliothèques des unités de vie des jeunes de la DPJ, souligne le communiqué de l’organisation. Tous les livres recueillis par cette initiative seront redistribués entre les deux régions.

Les dons pourront être remis au point de collecte suivant au 2735 rue Papineau, Trois-Rivières.

Bagage de livres est un projet philanthropique collaboratif initié par Bagage de vie et qui répond à un besoin spécifique nommé par les jeunes lors de consultations réalisées à l’hiver 2021, précise-ton.

« Nous espérons que les donateurs de votre région se joindront généreusement à nous afin que le plus grand nombre de jeunes possible puisse profiter de ce que cette prochaine collecte aura à apporter : la possibilité de s’évader dans de nouveaux univers littéraires, tout en profitant du plaisir de lire », indique l’organisme.

En 2021, 37 661 enfants ont fait l’objet d’au moins un signalement à la DPJ qui a été retenu. Plusieurs milliers de ces enfants sont sortis de leur milieu familial et pris en charge par les services sociaux.

Pour qu’ils puissent se divertir, des livres sont notamment mis à leur disposition, mais la sélection actuelle a besoin d’être renouvelée.

Bagage de vie met sur pied des collectes de livres pour tous les âges : les bébés, les bambins, les enfants, les ados et les adultes.