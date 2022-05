Sept citoyens honorés pour leur contribution au rayonnement de Shawinigan

Le conseil municipal de Shawinigan a honoré sept citoyens par l’entremise des « Mentions du maire ». Ces mentions sont remises à des citoyens qui, par leurs actions, contribuent au rayonnement de la ville.

« C’est avec plaisir que le conseil décerne, ce soir, des mentions du maire pour six jeunes athlètes de notre ville dans la catégorie “Prix et médailles”. Elles se sont illustrées, avec leur club TR-Cheer, lors des compétitions nationales de cheerleading qui se déroulaient les 9 et 10 avril au Scotia Bank Center de Niagara Falls, en Ontario », précise le communiqué.

Melrose Marchand et Ophélie Beaudoin ont remporté une première place aux Nationaux et une première place aux Finals avec leur équipe des Blackbirds de Niveau 2. Avec leur équipe des Outsiders de Niveau 3, Maxym Mailloux, Emy Corbin, Layla Beaudoin et Delphine Normandin ont remporté une première place aux Nationaux, une première place aux Finals et ont été déclarées Grand Champion, soit la meilleure équipe de cheerleading au Canada, toutes catégories confondues.

Le conseil a décerné une mention du maire dans la catégorie « Nomination et reconnaissance » à Réjean Désaulniers. Il a été intronisé au Temple de la renommée de la lutte indépendante au Québec.

« Sa carrière de lutteur a débuté dans les années 1960. Puis, dans les années 1990, il est devenu promoteur de galas de lutte. C’est à ce moment qu’il a fondé à Sorel-Tracy, en compagnie de Richard Charland et Eddy Creatchman, la première fédération professionnelle de lutte au Québec, soit la Fédération canadienne de lutte. Ensuite, il est revenu à Shawinigan où il a été promoteur pendant une vingtaine d’années, en plus d’avoir une école de lutte », conclut le communiqué du conseil municipal de Shawinigan.