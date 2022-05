Les festivités du 350e de Nicolet prennent une nouvelle tournure

La programmation des activités de son 350e anniversaire a été dévoilée hier par la ville de Nicolet.

« Lancées en novembre 2021, les festivités du 350e prendront une nouvelle signification avec l’aménagement du lieu éphémère de la Place du 350e Nitek Laser, situé sur la rue du 12-Novembre, à proximité du parc Marguerite-D’Youville », indique le communiqué de la ville.

Une trentaine d’activités auront lieu tout au cours de l’année. Expositions, brunch musical, fête des moissons et spectacles musicaux, avec entre autres, Salut Bob Gorgée ! sont prévus à l’horaire. Un Gala d’humour avec le Nicolétain, Jean-Claude Gélinas, Mégan Brouillard et Réal Béland et des rencontres d’auteur avec Patrick Sénécal et Madame Labriski font aussi partie des activités.

« Notre objectif principal est d’offrir aux citoyens et citoyennes de Nicolet un 350e mémorable qui fera grandir leur sentiment d’attachement à notre ville. Nous voulons que les gens se rassemblent et participent aux différentes activités en famille et entre amis avec un sentiment de fierté », mentionne Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet.

La programmation complète est disponible au nicolet350.ca

Quant à la Place du 350e signé Nitek Laser, « ce lieu sera pour la population une expérience immersive alliant nature et célébrations entre le centre-ville et le bord de la rivière Nicolet. L’espace permettra aux visiteurs de profiter d’ambiance récréative et de détente. Les installations prévoient pour les familles des jeux, des tables à pique-nique, des bacs à plantation et du mobilier multi-usage », ajoute l’organisation.

« Nous voulons que les Nicolétains s’approprient cet endroit et s’y retrouvent pour les différentes activités proposées. Les fêtes du 350e ont été préparées avec beaucoup de dévotion de la part du comité organisateur et nous souhaitons que la population en soit fière », mentionne Denis Jutras, conseiller municipal et responsable du dossier du 350e.

Un concours a été mis en place uniquement pour les citoyens de Nicolet afin de remporter une paire de billets pour un concert solo du pianiste, compositeur et interprète, Jean-Michel Blais.