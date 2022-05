Des automobiles de prestige au centre-ville de Trois-Rivières en juillet

Un nouvel événement estival touristique se tiendra au centre-ville de Trois-Rivières du 22 au 24 juillet. L’événement Élégance Trois-Rivières permettra aux Trifluviens et aux touristes d’admirer de près plus d’une centaine de voitures de prestige, dont certaines parmi les plus rares au Québec, indique le communiqué de l’oganisation.

Concours de voitures de collection, mosaïque de véhicules historiques, stands mettant en valeur le génie créatif régional et national de la mode, des microbrasseries, des vinicultures, et des fromageries, la programmation variée sera agrémentée de multiples animations.

La présidence d’honneur a été confiée au pilote et chroniqueur bien connu dans le milieu de l’automobile Bertrand Godin. « Il m’apparaît évident qu’Élégance Trois-Rivières se distinguera de bonne façon dans sa collectivité. Il est clair que les organisateurs travaillent d’arrache-pied pour amener les amateurs de voitures anciennes vers une expérience unique, dans le cadre enchanteur du Parc portuaire de Trois-Rivières », déclare M. Godin.

Élégance Trois-Rivières est le projet d’une dizaine d’amateurs de voitures de prestige trifluviens. Le comité organisateur est présidé par François R. Beauchesne, architecte et collectionneur. « La mission d’Élégance Trois-Rivières est d’offrir une expérience unique qui reflète le bon goût, la distinction et l’élégance dans l'art et le design de l'automobile », explique M. Beauchesne.

Le coordonnateur du tourisme chez Innovation et Développement économique Trois-Rivières, Daniel Rioux, se réjouit qu’un nouvel événement s’ajoute à la programmation estivale trifluvienne. « De par son caractère unique, Élégance Trois-Rivières a le potentiel d’attirer des visiteurs de partout au Québec. Il s’inscrit donc parfaitement dans le positionnement touristique, qui mise sur l’événementiel et sur l’expérience que peuvent vivre les touristes. »

La programmation et le plan des sites sont sur la page Web elegancetroisrivieres.com