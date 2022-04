Des distinctions prestigieuses pour la Distillerie Mariana

À la veille du Jour commémoratif des personnes décédées ou blessées au travail, la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) et surtout la CSD Construction se disent consternées d'apprendre que 2021 constitue une année record de décès, d'accidents et de lésions liées au travail. Dans l’ensemble du Québec, 207 travailleuses et travailleurs ont ...