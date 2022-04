Des bénévoles recherchés pour les CHSLD de la Mauricie

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) recherche des bénévoles pour ensoleiller les journées de ses résidents en CHSLD.

« Les bénévoles sont de précieux alliés dans notre organisation. Ils soutiennent les différents intervenants en donnant un coup de pouce lors d’activités de loisirs, en créant des liens avec nos résidents ainsi qu’en socialisant. Chaleur humaine, réconfort et écoute ; grâce à des petits gestes simples, empreints de bienveillance, nos bénévoles aident énormément ! Les champs d’intérêt et les disponibilités de chaque personne sont pris en considération afin d’offrir une expérience satisfaisante et enrichissante. Le CIUSSS MCQ compte actuellement sur une dizaine de bénévoles de cœur dans chacun de ses 27 CHSLD » indique le communiqué du CIUSSS MCQ.

« Faire du bénévolat m’apporte beaucoup. Ça me permet de rencontrer différentes personnes tant chez les membres du personnel que chez les résidents. Je crée des liens de proximité avec nos aînés. Il y a toujours de beaux sourires, c’est une expérience qui m’apporte de la joie. », explique Madeleine, bénévole au Centre d’hébergement Saint-Joseph depuis maintenant 7 ans.

Les personnes intéressées par le bénévolat en CHSLD peuvent contacter les responsables régionaux : Mauricie 819 370-2200, poste 3444 ; Centre-du-Québec 819 477-0527, poste 66458.

Le CIUSSS MCQ précise que chaque bénévole sera épaulé par le personnel en place et recevra la formation nécessaire. L’engagement de chaque bénévole se fera dans le plus grand respect des normes sanitaires en vigueur et les équipements de protection individuelle seront fournis.