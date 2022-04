Le Relais pour la vie de retour au parc de la Rivière-Grand-Mère

Après deux ans de pause en raison de la pandémie, le Relais pour la vie de Shawinigan reprend d’assaut le parc de la Rivière-Grand-Mère. L’événement se tiendra sous une nouvelle formule, le samedi 11 juin, à 18 heures.

« Le comité organisateur de l'événement 2022 est fébrile. Nous avons hâte de tenir l’événement à nouveau dans le parc de la Rivière-Grand-Mère, un des plus beaux endroits au pays pour cette marche de l’espoir au profit de la Société canadienne du cancer », souligne Laurence Gélinas, bénévole responsable du jour de l’événement.

Cette année, l’événement se tiendra sous une formule un peu différente. Plutôt que la traditionnelle marche de nuit, durant 12 heures, l’édition 2022 se tiendra de 18 heures à minuit. Le Relais comprendra une partie protocolaire, suivi du Tour de l’espoir (nommé auparavant le Tour des Survivants) et de l’illumination des luminaires à la tombée de la nuit. Une programmation musicale est aussi prévue pour accompagner les marcheurs pendant les six heures de l’événement caritatif.

Le Relais pour la vie est un événement phare de la Société canadienne du cancer. Les participants à la marche amassent des dons pendant les semaines précédant l’activité. Il est également possible de se procurer un luminaire sur le site web du Relais pour la vie ou sur place le jour de l’événement, en l’honneur d’un proche atteint de cancer ou en hommage à une personne décédée du cancer. Les fonds amassés grâce à la vente de luminaires et grâce à tous les participants aident à financer les projets de recherche novateurs sur le cancer et des programmes et services de soutien à l’échelle du pays.

L’objectif de 50 000 $ a été fixé pour l’édition 2022 du Relais pour la vie de Shawinigan.

Jean-Philippe Nadeau, journaliste et animateur à Radio-Canada, a accepté la présidence d’honneur de l’édition 2022 du Relais pour la vie de Shawinigan.

« Le Relais pour la vie symbolise la résilience, l’entraide et l’espoir. L’événement est encore plus pertinent cette année parce que depuis deux ans, plusieurs personnes atteintes de cancer ont dû composer avec la solitude. Bien des proches ne pouvaient pas les accompagner pour les traitements. On va pouvoir enfin se réunir pour saluer leur courage et aussi celui de leurs proches. Comme chaque année, il va se passer quelque chose de magique dans le parc de la Rivière-Grand-Mère », souligne M. Nadeau.

Jean-Philippe Nadeau gravite autour du Relais pour la vie depuis plusieurs années. Ses parents, Jean Nadeau et France Brisson, ont été membres du comité organisateur et présidents d’honneur par le passé. Le journaliste a également animé cinq éditions du Relais. Il était donc tout naturel pour lui d’accepter la présidence d’honneur et de poursuivre son implication envers la cause.

L’animation de la soirée a été confiée à Marc-André Pelletier, journaliste à Noovo. Quant à la programmation musicale, le dévoilement officiel se fera dans les prochains jours. Toutefois, de nombreux artistes ont déjà confirmé leur présence pour des performances individuelles et un volet « Jam pour la vie » est également en préparation, grâce à la collaboration de Stéphane Daoust, qui assure la coordination de la programmation musicale de la soirée.