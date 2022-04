Denis Dionne marchera 1250 km pour la recherche sur le cancer

Denis Dionne entreprend sa deuxième Traversée du Québec à pied , du 1er au 31 mai, au profit de la Société de recherche sur le cancer (la Société).

« Cette initiative permettra à ce bénévole engagé, et toutes les personnes qui veulent se joindre à lui de relever le défi de marcher jusqu’à 1250 km en amassant des fonds pour la recherche sur le cancer », indique le communiqué de la Société de recherche sur le cancer.

L’an dernier, Denis Dionne avait relevé le défi de traverser le Québec à la marche, soit plus de 1250 km de Percé à Gatineau, pour la cause. Il a ainsi plus de 16 000 $ ont été amassés permettant d’aider la Société de recherche sur le cancer à financer des projets de recherche.

M. Dionne souhaite relever le défi à nouveau cette année, cette fois-ci, avec une formule différente. Il invite cette année les participants à travers le Québec à se joindre à lui, en marchant à leur tour, pour amasser des fonds.

« Denis Dionne est un réel ambassadeur de la Société de recherche sur le cancer. Dans les dernières années, en plus de la Traversée, il a participé à un défi du programme Challenge SRC en 2019 où il a pu amasser 12 645 $ et découvrir la Patagonie. De plus, il est également inscrit à un défi au Cambodge (2024) pour lequel il a déjà amassé 11 200 $. Nous sommes très fiers et reconnaissants de pouvoir compter sur son implication et son dévouement », souligne Sonia Chatoyan, Directrice, Développement et gestion événementielle.

« Tous les dons sont essentiels, peu importe le montant, pour nous aider à soutenir la meilleure recherche possible à travers le pays. Je suis fier de m’impliquer encore une fois cette année pour éventuellement sensibiliser le plus grand nombre de personnes », conclut Denis Dionne

Il est possible d’en savoir plus sur la traversée de M. Dionne notamment sur son itinéraire et de faire un don en ligne au www.TraverseeDenisDionne.ca. De plus, il est possible de suivre M. Dionne lors de sa traversée sur Facebook et sur Instagram.

L’objectif global de la traversée 2022 est de 25 000 $