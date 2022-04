Neuf lauréats de la MRC de Nicolet-Yamaska à la finale régionale

Neuf projets de la MRC de Nicolet-Yamaska ont été choisis comme lauréats locaux et seront finalistes régionaux du 24e Gala du Défi OSEntreprendre Centre-du-Québec, qui aura lieu le 26 avril.

Dans le volet « Création d’entreprise », on note Nutrimago de Frédéric Marier et Karmela Beaudoin ; Boutique équestre Grand Galop de Violaine Côté ; Verdures locales d’Alexandre Villeneuve ; Univerts Résidentiel d’Andrée-Anne Bélange ; À la Ferme Champêtre de Sandra Veillette ; Mello’s Brochettes Chocolatées de Jacob Lapointe et Zachary Beaulieu ; Gym de la Station SLD de Sara Senneville, Frédéric Courchesne-Carignan et Barbara Wlodarczyk.

Dans le volet « Faire affaire ensemble », l’entreprise La Flûte à Bec de Zachary Fréchette, Angélique Landry et Martin Côté s’est distinguée.

L’entreprise SC Performance Karting de Stéphanie Gingras et Stéphane Couturier, inscrite au volet « Réussite », participe à la sélection à l’échelon régional.