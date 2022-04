Une première soirée-bénéfice pour le Centre du sein Le Ruban Rose

L’organisme le Centre du sein Le Ruban Rose organise une première soirée-bénéfice dédiée à la force et au courage le 26 mai.

« L’événement se tiendra à la salle Desjardins de la Cité de l’énergie, le 26 mai 2022. Le service du cocktail dînatoire débutera dès 17 h 30, suivi de la conférence à 19 h », précise l’organisme.

Pour l’occasion, on présentera la conférence « Osez l’aventure, passez à l’action ». Il s’agit un récit poignant relatant les péripéties de l’aventurier Frédéric Dion lors de sa traversée solo de l’Antarctique, en 2014.

Résident de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, M Dion est l’une des personnalités les plus inspirantes du Québec. Ses expéditions dans des contrées inhospitalières engendrent un feu roulant d’émotions extrêmes : peur, doute, découragement, mais aussi acharnement, ivresse et victoire, explique le Centre du sein Le Ruban Rose.

« Nous ne pouvons rien accomplir en comptant uniquement sur notre force physique et nos habiletés sportives. Il faut d’abord puiser la force à l’intérieur de nous avant d’affronter les situations difficiles à gérer. La même logique s’applique pour les personnes atteintes d’un cancer. Je vais partager avec vous ma conception de “l’Antidoute”, l’art du pas-à-pas. Cette philosophie s’applique autant pour les aventures extrêmes que dans la vie de tous les jours », souligne Frédéric Dion.

Le Ruban Rose a confié la présidence d’honneur à Louis-Philippe Dumoulin. Le pilote de course professionnel est investi dans « La course contre le cancer » depuis 2016 avec son frère Jean-François et l’implication de toute l’équipe de course Dumoulin Compétition.

« Être président d’honneur pour une cause qui soutient les personnes atteintes du cancer du sein et leurs proches, fait partie de nos valeurs chez Dumoulin Compétition. Notre entourage proche a été touché à maintes reprises par cette maladie et nous encourageons les actions qui ont pour objectif de la déjouer dans notre région et ailleurs », précise le triple champion de la série NASCAR Pinty’s.

Le Ruban Rose, fort de l’appui du Groupe Bellemare, mise sur cet événement pour mettre de l’avant la mission de soutien et d’écoute de l’organisme. L’argent amassé servira à offrir de nouveaux points de services à ceux et celles qui sont touchés par le cancer du sein, partout en Mauricie et au Centre-du-Québec.

Les billets sont actuellement en prévente au coût de 40 $ + taxes et service, jusqu’au 15 mai. Le coût du billet inclut le repas (cocktail dînatoire et une consommation). Il est possible de se procurer les billets au bureau de l’organisme Centre du sein Le Ruban Rose, situé au 443, 4e Avenue de la Pointe à Shawinigan, du lundi au jeudi, de 9 heures à 16 heures.