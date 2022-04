Deux suspectes arrêtées pour voies de fait causant des lésions

Une nouvelle organisation voit le jour en Mauricie pour surveiller les enjeux et les priorités régionales concernant la protection de l’eau. Dans un communiqué annonçant la création de Rés’EAU Mauricie, on précise que le mandat « consiste à faciliter la concertation de ces organismes de gestion de l’eau afin de développer une meilleure compréhension des enjeux liés à cette ressource, d’identifier des priorités d’intervention régionales consensuelles et d’informer et sensibiliser le milieu », explique Lauréanne Daneau qui coordonne cette nouvelle instance à titre de directrice générale d’Environnement Mauricie.