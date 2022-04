Un campagne pour recruter des familles d’accueil en Mauricie

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) est à la recherche de nouvelles familles d’accueil.

Il a lancé ce matin une campagne de recrutement sous le thème « Créer l’étincelle, devenir famille d’accueil » en compagnie de six familles d’accueil ambassadrices de la région, souligne le communiqué de l’organisme.

« Lorsque j’ai ouvert la porte de ma maison et que nous avons accueilli un enfant, j’ai su que j’avais pris la bonne décision », raconte Marie-Pier, ambassadrice de la campagne de recrutement « Créer l’étincelle, devenir famille d’accueil ». Et si cette histoire était celle de nouvelles familles de la région ? Et si vous deveniez famille d’accueil ?

L’objectif de la campagne « Créer l’étincelle, devenir famille d’accueil » est de recruter de nouvelles familles pour faire face aux besoins dans la région en mettant en lumière toute l’importance du rôle des familles d’accueil auprès des enfants, précise le communiqué. Les personnes intéressées sont invitées à visiter la plateforme Devenirfamilledaccueil.ca.

« Actuellement, notre taux d’occupation varie entre 95 % et 98 %. Le faible nombre de places disponibles amène des enjeux pour faire face à la hausse des besoins d’hébergement présents sur l’ensemble du territoire et assurer les meilleurs jumelages famille d’accueil/enfant possibles. Au cours des prochains mois, nous souhaitons augmenter le nombre de places disponibles pour nous permettre de répondre aux besoins grandissants des enfants les plus vulnérables de la région », explique Gilles Hudon, président-directeur général adjoint au CIUSSS MCQ.

Catherine Lemay, sous-ministre adjointe de la Direction générale du développement, du bien-être et de la protection de la jeunesse et directrice nationale de la protection de la jeunesse, souligne que cette campagne revêt une grande importance dans le contexte actuel où les besoins de familles d’accueil sont importants au Québec.

« Les familles d’accueil sont essentielles pour assurer un projet de vie pour les enfants pris en charge par la protection de la jeunesse notamment. Plus que jamais, ces milieux bienveillants et sécuritaires sont nécessaires en nombre et en qualité suffisant pour répondre aux besoins grandissants des enfants les plus vulnérables du Québec », indique-t-elle.

De son côté, Mme Geneviève Rioux, présidente de la Fédération des familles d’accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ), explique que la campagne est significative pour les membres de la FFARIQ.

« Cette campagne met en valeur tout le travail que nos familles accomplissent au quotidien. Pour être en mesure d’offrir à chaque enfant un milieu de vie qui répond à ses besoins, nous avons besoin d’aide de la part de nouvelles familles d’accueil », précise Mme Rioux.

Afin d’inciter les gens à faire comme eux et à accueillir des enfants et des adolescents de la région qui nécessitent un hébergement, six familles d’accueil de la région ont accepté de partager leur histoire et de raconter leurs démarches pour devenir famille d’accueil. On peut lire leur histoire respective sur le portail Devenirfamilledaccueil.