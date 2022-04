Carlos Alexander Ruiz Mena reçoit l'honneur de «Personne réfugiée non francophone»

M. Carlos Alexander Ruiz Mena, résident de Trois-Rivières a été honoré comme lauréat dans la catégorie « Personne réfugiée non francophone ». Il a reçu ce mérite lors du Gala des Mérites en francisation organisé par l’Office québécois de la langue française, le 21 mars, en collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).

M. Carlos Alexander Ruiz Mena est conseiller auprès des futures étudiantes et des futurs étudiants internationaux à l’Université de Québec à Trois-Rivières. « Il a grandement contribué à faciliter l’intégration des nouvelles personnes arrivantes », indique le communique du MIFI.

« Obligé de quitter la Colombie pour sa sécurité et celle de sa famille, Carlos Alexander Ruiz Mena est arrivé au Québec à l’âge de 17 ans. Grâce à sa grande détermination, après un an et demi de francisation, Carlos a pu poursuivre ses études au Cégep de Trois-Rivières. Il s’est alors impliqué activement dans différentes activités pour créer des liens avec d’autres élèves. Il s’est joint à l’association étudiante, il a fait un stage humanitaire avec le cégep et il a participé au Forum étudiant 2009 au Parlement du Québec », précise l’OQLF dans le document de présentation du lauréat.

On ajoute que son parcours professionnel l’amène « à devenir conseiller en emploi pour Stratégie Carrière et ensuite conseiller aux futures étudiantes et futurs étudiants internationaux à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Aujourd’hui, M. Carlos Alexander Ruiz Mena est fier de pouvoir partager ses propres expériences pour faciliter l’intégration d’une nouvelle génération de personnes immigrantes.

Lors du gala, le MIFI a souligné les efforts considérables des personnes immigrantes qui ont persévéré pour apprendre le français afin de s’intégrer plus facilement à la collectivité. Une personne de Trois-Rivières s’est particulièrement démarquée par sa détermination.