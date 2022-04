Des vélos à assistance électrique pour remplacer les déplacements en auto

Des essais de vélos à assistance électrique (VAE) viennent de commencer chez CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux. Ces essais sont menés durant la campagne Vélovolt, lancée par Équiterre et l’ACGDQ en 2021, et coordonnés sur le terrain par le Roulons VERT.

Vélovolt vise à sensibiliser la population et les décideurs québécois au potentiel du VAE comme solution de rechange à certains déplacements en auto.

« D’ici la fin juillet, 15 à 40 membres du personnel du CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux auront ainsi la chance d’expérimenter ce mode de transport sur leurs trajets quotidiens (domicile-travail, épicerie, etc.). Une autre session d’essais débutera dès le mois d’août à la Société de transport de Trois-Rivières. Au total, 40 organisations réparties dans 10 régions du Québec proposeront des essais à quelque 1300 employées et employés en 2022 et 2023 », précise le communiqué de Vélovolt.

« Nous pensons que notre participation à ce projet permettra à nos membres de contribuer à un environnement plus vert et de montrer qu’on peut faire une différence, par des gestes simples, concrets et qui peuvent être amusants ! » affirme le Comité en développement durable du CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux.

Les essais sont coordonnés de A à Z dans les entreprises par les Centres de gestion des déplacements (CGD). Les CGD ont également pour mission de favoriser la pratique du vélo et du VAE sur leur territoire. L’auto solo représente 87,5 % des déplacements domicile-travail en Mauricie (source : Statistique Canada).

Équiterre souhaite étudier comment le VAE peut être une solution satisfaisante aux trajets en auto durant cette campagne. Les vélos prêtés sont équipés de capteurs GPS qui permettront à la Chaire Mobilité de Polytechnique Montréal, partenaire du projet, de mieux comprendre les usages de ce mode de transport au potentiel important.

« Le vélo est de loin un des moyens de transport les plus écologiques, puisque son utilisation ne génère aucun gaz à effet de serre. Le vélo électrique est aussi un choix avantageux puisqu’il permet de réduire l’effort nécessaire pour accomplir des parcours qui pourraient être trop longs ou trop exigeants avec un vélo ordinaire. C’est un moyen de locomotion à découvrir », a déclaré le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette.

Vélovolt reçoit une aide financière du gouvernement du Québec tirée du programme Action-Climat Québec et rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte 2030.