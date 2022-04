Des actions pour célébrer Jour de la Terre à Nicolet

Pour célébrer Jour de la Terre, la Ville de Nicolet invite les citoyens, entreprises et institutions du territoire à participer à la Semaine du Jour de la Terre du 19 au 24 avril.

Plusieurs actions seront proposées afin de poursuivre le travail collectif de Nicolet pour la protection de l’environnement.

« Les membres du comité consultatif et l’équipe municipale se sont engagés à être des agents de changement face à nos façons de faire en environnement. Les citoyens nous interpellent sur les enjeux climatiques, c’est une coresponsabilité que de prendre soin de notre planète et cette semaine en est encore une fois, un bon exemple », souligne la mairesse, Geneviève Dubois.

Grande corvée

La ville donne rendez-vous aux citoyens à l’hôtel de ville de Nicolet en famille pour former des équipes en contribuant au ménage du printemps de la communauté. Les organisateurs remettront des sacs afin d’amasser les déchets et indiqueront les lieux ciblés pour la grande Corvée le 24 avril 2022 à 9 h.

La ville invite aussi les entreprises et les institutions à réaliser une action environnementale (boîte à lunch zéro déchet, ramasser les déchets situés près de votre lieu de travail, etc.). « Nous sommes fiers de voir l’addition des actions de notre communauté, comme Jean Coutu et Super C qui ont annoncé la fin de la distribution des sacs de plastique dans leur commerce », souligne Carolyne Aubin, conseillère municipale responsable du CCE.

Conférence sur l’autonomie alimentaire

Pascale Langlois, journaliste et chroniqueuse à Radio-Canada Mauricie–Centre-du-Québec donnera une conférence, le 20 avril à 18 h 30. Elle racontera sa démarche, ses découvertes et ses réflexions. L’atelier aura lieu à l’hôtel de ville, à la salle Joseph-Ovide Rousseau. Les gens désirant assister à la conférence doivent s’inscrire par téléphone au 819 293-6901 poste 1711 ou par courriel à [email protected]

Atelier de reprisage

Pour allonger la durée de vie de vos vêtements, découvrez, le 24 avril 2022 à 18 h, comment les réparer à l’aide de quelques outils et points de couture de base. Cet atelier initie à un savoir-faire ancien sans prétention.

L’atelier aura lieu à l’hôtel de ville, à la salle Joseph-Ovide Rousseau. Les gens désirant assister à la conférence doivent s’inscrire par téléphone au 819 293-6901 poste 1711 ou par courriel à [email protected]

Vente de composteurs

Dès le 22 avril 2022, les citoyens pourront se procurer un composteur à prix réduit via la RIGIDBNY pour seulement 15 $. L’offre est valide pour les 75 premiers Nicolétains qui achèteront leur composteur, par la suite, 240 composteurs seront disponibles à la Régie au montant de 35 $. Également disponible : 65 Cônes verts.

Distribution de nichoirs

Pour une deuxième année, une centaine de nichoirs à assembler seront offerts gratuitement pour les Nicolétains et Nicolétaines sous certaines conditions. Rappelons que cette initiative a été lancée à la suite de la décision du conseil municipal de ne pas reconduire, pour la saison estivale, le contrat relatif au traitement des insectes piqueurs sur le territoire de la Ville. Les élus et le comité consultatif en environnement proposent différentes solutions à la population, dont l’implantation de nichoirs à hirondelles, sur le territoire.

Pour réserver votre nichoir, veuillez contacter par téléphone au 819 293-6901 poste 1711 ou par courriel à [email protected] Vous pourrez récupérer votre nichoir de 9 h à 11 h à l’hôtel de ville, durant la grande Corvée.