Deux « Aire ouverte» pour les jeunes de 12 à 25 ans

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec ouvrira deux sites d’Aire Ouverte dans la région, explique la direction CIUSSS MCQ dans un communiqué.

« Ces sites destinés aux jeunes de 12 à 25 ans qui consultent peu dans les modèles “traditionnels” de services offriront des services variés touchant la santé et le bien-être, en partenariat et complémentarité avec les différents acteurs communautaires du milieu. Un de ces nouveaux sites verra le jour à Shawinigan en 2022, ainsi qu’un deuxième dans le territoire de Drummond en 2023 », précise le CIUSSS MCQ.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux a amorcé la mise en place de ces nouveaux services en 2018. Ils sont déployés dans toutes les régions du Québec. L’objectif d’Aire Ouverte est de rejoindre les jeunes qui sont en contexte de vulnérabilité et de leur offrir des services adaptés à leur réalité et leurs besoins.

« Beaucoup d’adolescents et jeunes adultes vivent de la souffrance, de la détresse psychologique ou d’autres difficultés et ne consultent pas, ne donnent pas suite ou abandonnent les services. Avec Aire Ouverte, on veut créer un lieu sécurisant où les jeunes sont à l’aise de consulter pour une variété de raisons : de la santé mentale à la santé sexuelle, aux problèmes de santé mineurs en passant par les difficultés d’adaptation ou même les problèmes familiaux », mentionne Éric Tremblay, directeur adjoint du continuum jeunes en difficulté et santé mentale jeunesse au CIUSSS MCQ.

Les jeunes le public cible et ils sont aussi impliqués tout au long de l’élaboration du projet. Pour chaque Aire Ouverte, un conseil local de jeunes est mis en place pour exprimer leur avis sur leurs besoins afin de créer un lieu et des services à leur image. Un tel conseil a déjà été mis en place à Shawinigan où près d’une vingtaine de jeunes ont commencé à mettre sur pied leurs idées.

Pour Shelby L’Etang et Floriane Coué Bordeleau, membres du conseil des jeunes d’Aire Ouverte Shawinigan, c’est une opportunité unique de s’impliquer dans un projet qui aura des impacts concrets. « Comme jeunes, on se sent souvent comme si nos besoins ne sont pas importants ou sont mal compris. Qu’un problème soit mineur ou majeur, il est réel et important et Aire ouverte vient répondre à ces préoccupations pour que chaque jeune se sente écouté. Avoir accès à tous les services dont on a besoin sous un même toit est facilitant, c’est un gros plus à notre avis », mentionnent les deux jeunes femmes.

L’équipe d’Aire ouverte Shawinigan est à la recherche de jeunes qui désirent s’impliquer dans le projet. Tous les détails se trouvent sur la page web du projet au ciusssmcq.ca dans la section aireouverte.