Un répertoire de projets réalisés au lac Saint-Pierre

Depuis plusieurs mois déjà, le Comité ZIP du lac Saint‑Pierre (ZIPLSP), en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), a travaillé à la création d’un répertoire de projets réalisés entre 2011 et 2021 au lac Saint-Pierre et les environs.

L’objectif de cette initiative était de faire connaître les projets réalisés par les différents acteurs autour du lac Saint-Pierre ainsi que leurs résultats concrets, afin de stimuler l’engouement des citoyens et des organisations autour des sujets ciblés par ces projets (ex. aménagements fauniques, pratiques agroenvironnementales, études scientifiques, etc.).

À l’heure actuelle, le répertoire comprend 189 projets réalisés par plus de 30 organisations différentes.

L’ensemble des projets figurant au Répertoire des projets réalisés au lac Saint-Pierre peuvent être visualisés sur la Carte interactive des projets qui est disponible sur le site Web du Comité ZIPLSP. Ce projet a été financé par le MAPAQ dans le cadre du programme Prime-Vert.

Les fiches informatives des différents projets peuvent être consultées à partir de la section Documentation de notre site Web (dossiers Plan d’action et de réhabilitation écologique (PARE) et Répertoire de projets des acteurs du territoire).

Vous êtes un acteur du territoire et aimeriez voir vos projets sur notre carte ?

Vous pouvez remplir de nouvelles fiches informatives à partir de la page Web de la Carte interactive des projets. Ces fiches seront acheminées automatiquement au Comité ZIPLSP et pourront être ajoutées à la carte et à la section Documentation.

Il est important de faire connaître les projets locaux réalisés au lac Saint-Pierre et dans ses municipalités riveraines.