Un guide pour se préparer aux inondations à Bécancour

La Ville de Bécancour entreprendra différentes mesures pour se préparer à d’éventuels débordements du fleuve et de la rivière Bécancour.

Comme la rivière Bécancour et le fleuve Saint-Laurent ont causé des inondations de rues et terrains sur le territoire depuis des années, notamment en 2017 et 2019. La municipalité rappelle aux résidents riverains que des mesures sont nécessaires pour assurer leur propre protection et celle de leurs biens.

Dans un communiqué, Bécancour indique que les équipes de surveillance des cours d’eau suivent de très près les niveaux d’eau depuis la mi-février. La surveillance se fait en collaboration avec la Sécurité civile et la Sûreté du Québec et avec les équipes des Services de sécurité incendie et les travaux publics de la municipalité.

« La municipalité déposera sable, sacs vides et pelles à trois endroits stratégiques sur le territoire si les eaux venaient à monter. Les citoyens devront remplir leurs sacs par leurs propres moyens et en disposer convenablement », indique-t-on.

Il s’agit du bureau touristique de Bécancour au1005, boul. de Port-Royal, du stationnement de l’hôtel de ville et dans le secteur Belle-Vallée.

La ville enverra par la poste le nouveau Guide inondations 2022 de la Ville de Bécancour. Il contient tous les renseignements relatifs aux inondations (prévention, préparation et rétablissement). Le guide est aussi sur le site web de la ville dans la section « inondations ».