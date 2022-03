La Maison des Grands-Parents lance une revue intergénérationnelle

La Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières lance sa deuxième édition du journal Part’âge ta plume avec son premier numéro qui a pour thème « les loisirs », grâce à une subvention provenant du Programme Nouveaux Horizons pour Aînés du Gouvernement du Canada,

Le projet a pour mission de favoriser le rapprochement entre les générations pour le développement d’une société ouverte, inclusive et solidaire en plus de contribuer à la transmission des savoirs et des talents entre les aînés et les jeunes.

La Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières pourra se faire connaître auprès de la population trifluvienne, à l’aide du journal, car des exemplaires sont actuellement distribués dans plusieurs endroits, notamment dans les résidences pour personnes âgées, les écoles secondaires, les cafés et les bibliothèques.

Les thématiques

Compte tenu de la diversité d’articles possibles, une approche thématique est prévue pour chaque numéro. Les thèmes permettent d’approfondir les sujets des articles et des chroniques. Les différents thèmes qui sont discutés lors des quatre numéros sont les loisirs, l’alimentation, la mode et la nature. Le journal est essentiellement un projet de communication et de partage des connaissances.

Nous souhaitons rejoindre le plus grand nombre de collaborateurs pouvant participer à la création du journal. Organismes, écoles, jeunes, retraités et aînés sont invités à prendre part au projet ! Il est encore temps d’y participer. Pour plus d’informations, contactez La Maison des Grands-Parents de Trois-Rivières.