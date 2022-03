Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières recueille 875 $

Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières (CPSTR) a recuilli 875 $, le 26 février, grâce à une levée de fonds organisée par Cogeco Connexion, Rythme 100,1 et le 106,9 Mauricie, deux stations de radio de Cogeco Média.

Cette activité de financement s’est déroulée au pied des pentes de Vallée du Parc, également partenaire de l’initiative, et chaque donateur se voyait remettre un chocolat chaud dans une tasse réutilisable en guise de remerciement.

« Quand l’équipe de Cogeco nous a approchés avec leur idée de levée de fonds, nous étions vraiment touchés et heureux qu’ils aient pensé à nous », mentionne Stéphanie Lacroix, directrice générale par intérim au Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières. « Pour le CPSTR, ce genre d’activité nous permet non seulement d’amasser des sous pour l’organisme, mais également d’expliquer qui nous sommes et l’importance de notre mission. Cette occasion est un privilège et nous en sommes très reconnaissants! », poursuit Mme Lacroix.

« La semaine de relâche est un moment très achalandé pour les monts de ski et nous souhaitions saisir cette occasion pour donner un coup de pouce à un organisme de la communauté », explique Johanne Hinse, vice-présidente Programmation et Relations avec les communautés chez Cogeco Connexion. « La majorité des jeunes qui ont la chance de pratiquer des sports de glisse viennent généralement d’un milieu aisé, c’était donc naturel de favoriser un organisme qui vient en aide aux enfants plus vulnérables », souligne Mme Hinse.

« Dès que l’idée nous a été soumise, c’est avec un grand enthousiasme que nous avons accepté d’unir nos forces à celles de nos collègues de Cogeco Connexion pour aider à faire rayonner le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières. Les stations de radio Rythme 100,1 et 106,9 Mauricie, sont toujours prêtes à s’impliquer dans des initiatives dont la portée sociale est aussi importante », mentionne Josée Lampron, directrice générale et ventes chez Cogeco Média Mauricie.

Le Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières a pour mission de permettre à l’enfant en situation de vulnérabilité de se développer à son plein potentiel, dans le respect de la convention relative aux droits de l’enfant. Pour se faire, le CPSTR offre des services médico-sociaux à des enfants en situation de vulnérabilité des quartiers défavorisés de la Ville de Trois-Rivières.