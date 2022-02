Mme Isabelle Milliard vient d’être nommée de directrice régionale de Centraide Mauricie. Mme Milliard est également directrice régionale de Centraide Lanaudière et veillera donc à l’administration de ces deux importants bureaux.

Elle a joint l’équipe de Centraide Régions centre-ouest du Québec (RCOQ) en juillet. Elle a œuvré durant plus de 20 ans en événementiel, en gestion de bénévoles ainsi qu’en animation dans le réseau de la Santé. Elle a également évolué dans les milieux communautaire et municipal, occupant des postes clés associés au développement philanthropique et divers autres projets majeurs.

Olivier Drainville, directeur général par intérim et directeur principal finances et opérations de Centraide RCOQ, a affirmé avoir pleinement confiance en la capacité de Mme Milliard de gérer à la fois les bureaux de Lanaudière et de la Mauricie.

Ses expertises développées au fil des ans seront des atouts importants pour poursuivre le développement et le rayonnement de Centraide Mauricie. Il a aussi remercié Mme Chantal Ferland, qui a assuré l’intérim à la direction régionale durant plusieurs mois, tout en poursuivant son travail à titre de conseillère en développement philanthropique.

Mme Milliard s’est dite très motivée par ce nouveau défi. Il combine plusieurs de ses passions, dont le travail collaboratif, la création de relations privilégiées et la culture philanthropique. Elle est enchantée de pouvoir travailler de concert avec un duo aguerri formé de Mme Ferland et de M. Benoit Magny, conseiller en développement social. Avec une telle équipe, elle ne pouvait être mieux entourée pour faire rayonner Centraide dans la région et soutenir le réseau des organismes partenaires qui œuvrent en Mauricie.