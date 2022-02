L’Événement Chamberland prend son envol

La huitième présentation de l’Événement Chamberland, qui vise à reconnaitre la contribution des 70 organismes communautaires actifs trifluviens, se déroulera le 2 juin lors d’un gala au Complexe Laviolette de Trois-Rivières.

La Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières (CDC-TR) organise l’événement aux deux ans et cette année, on soulignera en même temps les 25 ans de l’organisme.

« Il y a tellement de belles actions dans les mouvements communautaires qu’il faut les mettre en lumière », affirmait Mme Suzy Walsh, de NousTV, l’un des partenaires du gala.

Pour Carole Chevalier, présidente de la Caisse Desjardins de l’Est de Trois-Rivières, rappelait que « la pandémie n’a pas été facile pour les gens qui avaient besoin des organismes communautaires. Ils sont une valeur inestimable dans notre milieu. »

12 catégories

La Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières a reçu 35 dossiers de candidature provenant de 30 organismes et personnes du milieu communautaire, précise Amélie Dubuc, directrice générale de la CDC de Trois-Rivières, dans l’une des 12 catégories : engagement bénévole ; concertation ; hommage à un organisme (spécial 25e de la CDC-TR) ; projet mobilisateur ; transformation sociale ; développement/innovation ; pratiques démocratiques ; implication professionnelle ; partenariat ; dépassement de soi ; hommage Hélène Robert ; relève Karyne O’Cain.

« Le nom choisi pour cette présentation est “25 ans d’effervescence”, car la CDC de Trois-Rivières célèbre ses 25 ans cette année. L’effervescence représente la CDC depuis toutes ces années, mais aussi tout le milieu communautaire qui travaille très fort dans notre communauté. Nous aurons un événement dynamique, coloré et pétillant », affirme Louise Garceau, présidente du conseil d’administration de la CDC de Trois-Rivières et directrice générale de l’organisme Les Parents Partenaires.

Pourquoi l’Événement Chamberland ?

La CDC-TR rappelle que « Le curé Louis-Joseph Chamberland est arrivé dans la paroisse Sainte-Marguerite en 1925, avec des objectifs de développement social. Il a fondé une coopérative d’habitation pour les moins bien nantis du quartier, et ce, avec peu de ressources. Cette initiative a permis la construction de plus de 350 maisons en six années. Le rôle du curé Chamberland est, en quelque sorte, le même que celui des organismes communautaires, qui prônent l’entraide et le développement social. Voilà pourquoi l’Événement Chamberland a été nommé en l’honneur de cet homme visionnaire. »