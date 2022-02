Bécancour: une hausse moyenne du compte de taxes de 2,1%

Lors de la présentation de son budget, lundi soir, la Ville de Bécancour a déposé un budget équilibré de 32,9 millions $ qui prévoit une hausse moyenne des comptes de taxes de 2,1 %.

En même temps, la municipalité a prévu des investissements en immobilisation de 25, 6 millions $.

Parmi les projets, on note des travaux d’infrastructure pour approvisionner le parc industriel en eau potable (9,6 millions $), des infrastructures pour les nouveaux secteurs résidentiels (1,7 million $), et un service de navette fluviale pour le développement touristique (91 000 $).

Le conseil municipal mise aussi sur la protection de l’environnement avec une enveloppe budgétaire de 3,6 millions $. On souligne le transport actif avec l’extension des pistes cyclables, l’acquisition de vélo électrique, la mise à niveau de l’éclairage au LED, le remplacement de véhicules du service des travaux publics, l’aide à la mise aux normes d’installation septiques, un programme d’aide pour l’achat et l’installation de bornes électriques et la fenestration de l’hôtel de ville et du couvent Saint-Grégoire pour une meilleure économie énergétique.

Par ailleurs, les revenus sont en hausse de 6,3 % et le taux de la taxe foncière sera ajusté pour tenir compte des valeurs imposables.

Quant à la hausse de l’impôt foncier, la ville estime que le tiers des contribuables auront une réduction de la facture ou le maintien. Un autre tiers des contribuables connaîtront une hausse de moins de 5 % alors que le dernier tiers pourrait subit une hausse de 5 % ou plus.

Pour plus de détails voir le document Dépôt du budget 2022