Trafic de stupéfiants : deux arrestations dans le secteur Cap-de-la-Madeleine

Les enquêteurs de la police de Trois-Rivières ont effectué mercredi une perquisition et ont procédé à deux arrestations en matière de possession et de trafic de stupéfiants.

Cette opération fait suite à des informations reçues à l’effet que l’occupant d’un logement situé sur la rue Toupin, secteur Cap de- la -Madeleine, s’adonnait au trafic de stupéfiants à partir de son domicile. L’enquête qui a suivi a permis de confirmer l’information.

Munis d’un mandat de perquisition, les enquêteurs ont donc investi les lieux et procédé à l’arrestation de l’occupant, un individu de 36 ans, ainsi qu’un client qui venait de quitter le logement.

La perquisition a permis la saisie des items suivants;

- 1,4 kilo de cannabis

- 21,5 grammes de cocaïne

- 11 comprimés de métamphétamine

- 270 comprimés de drogue d’ordonnance

- 3700 $ en argent canadien

- Plusieurs articles reliés à la vente de stupéfiants

Le suspect a été conduit au quartier général et rencontré par les enquêteurs. Celui-ci est demeuré détenu et a comparu en visioconférence sous des accusations de possession et trafic de stupéfiants.

L’autre individu impliqué fut remis en liberté par voie de sommation à comparaître.