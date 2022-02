Relance du réseau d’aqueduc du lac à la Pêche : Shawinigan présentera une solution

La Santé publique a annoncé qu’elle maintient l’avis d’ébullition préventif relié au réseau d’aqueduc du lac à la Pêche pour une durée indéterminée, lors d’une rencontre hier avec le ministère de l’Environnement et la Ville de Shawinigan.

« La Santé publique attend un avis de l’INSPQ sur les données et informations additionnelles que nous leur avons transmises. Mais pour l’instant, elle nous réitère qu’elle n’a pas de position scientifique qui permet la levée de l’avis d’ébullition préventif », indique Yves Vincent, directeur général de la Ville de Shawinigan.

Toutefois, la Ville confirme qu’elle travaille sur les options de relance de la Station de traitement de l’eau du Lac-à-la-Pêche, à moyen et long terme.

« On prévoit d’ailleurs présenter, dans les prochains jours, la solution actuellement envisagée pour relancer la Station au cours des prochains mois, de façon temporaire. Des discussions sont en cours avec le fournisseur, Suez, à ce sujet », ajoute la directrice du Service de l’ingénierie, Sophie Lethiecq-Boisvert.

De plus, la Ville de Shawinigan fera le point prochainement sur les solutions possibles pour réduire l’impact de l’avis d’ébullition préventif actuellement en vigueur depuis le 2 décembre dernier.

Tous les membres du conseil et tout le personnel municipal affirment qu’ils souhaitent que le dossier de la Station de traitement de l’eau du Lac-à-la-Pêche chemine le plus rapidement possible et qu’une solution durable et pérenne soit mise en place.