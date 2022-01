Le Défi ski Leucan est de retour pour une 12e édition à Vallée du Parc

Leucan Mauricie-et-Centre-du-Québec, l’Association pour les enfants atteints de cancer et leur famille, annonce le retour du Défi ski Leucan, coprésenté par Fenplast et Desjardins.

Depuis 2010, le Défi ski Leucan a mobilisé un nombre considérable de skieurs et planchistes qui ont amassé près de 700 000 $ pour la cause dans la région de la Mauricie-et-Centre-du-Québec.

Leucan invite la population à s’inscrire et à venir dévaler les pentes, le samedi 12 mars de 12 h à 20 h à Vallée du Parc en soutien aux enfants atteints de cancer et leur famille.

Le Défi ski Leucan est un événement festif et familial s’adressant aux skieurs et planchistes de tous âges et niveaux. Seuls ou en équipe, les participants s’engagent à amasser 500 $ minimum pour les enfants atteints de cancer et leur famille.

Le jour de l’événement, une foule d’activités et de surprises les attend sur le site. Le Défi ski Leucan est l'activité parfaite pour garder le moral tout en soutenant une cause hautement valorisée par les Québécois.

Un événement sportif essentiel pour les enfants atteints de cancer

Les dons amassés lors de l’événement permettent de financer plusieurs services essentiels de Leucan.

« Après un tourbillon de presque trois ans, de quinze mois de chimiothérapie, d’hospitalisation à répétition et d’un an de chimiothérapie buccale préventive, notre petite Lyanna est maintenant en rémission, affirme Marie-Philippe, la maman de la jeune de 3 ans, en rémission d’un histiocytose de Langerhans et porte-parole du Défi ski Leucan de Vallée du Parc. Nous avons pu compter sur la présence de Leucan dès la première journée. Ils nous ont donné tout le soutien psychologique et les ressources dont nous avons eu besoin tout au long de cette aventure difficile pour notre famille. C’est maintenant à notre tour de redonner pour aider les enfants atteints de cancer de la région! »

Fenplast et Desjardins, coprésentateurs du Défi ski Leucan 2022, sont des alliés importants puisque leur commandite permettra à Leucan de remettre une somme encore plus importante aux familles dont l’enfant est atteint de cancer.

« Je suis toujours touché et ému par les enfants et les familles qui nous témoignent des bienfaits que leur apporte Leucan. Je suis fier de me mobiliser pour les aider à remonter la pente et je vous invite à me suivre et à vous inscrire », explique Jean Marchand, président de Fenplast.

Dans la région, l’événement pourra compter sur l’engagement de Jean-Philippe Montreuil, Directeur principal, Développement de marché, Caisse Desjardins de Trois-Rivières, ainsi que ses deux filles Gabrielle et Chloé, comme famille présidente d’honneur.

« C’est une grande fierté pour nous de participer à nouveau cette année, mais cette fois en tant que famille présidente d’honneur du Défi ski Leucan. Il y a quelques années, mes filles commençaient leur participation à cet événement et depuis, c’est toute la famille qui est sensibilisée et touchée par cette cause. Pour nous, il est tout à fait naturel de s’impliquer auprès de Leucan puisque la mission de l’association rejoint nos valeurs familiales, mais également les valeurs de mon organisation. »

Investir dans la recherche

Nathalie Matte, Directrice, dons majeurs et partenariats, Est du Québec et directrice des dons planifiés à Leucan, a insisté sur l’importance d’investir dans la recherche.

« Grâce à l’implication de tous, Leucan peut offrir des services distinctifs et adaptés aux enfants atteints de cancer et leur famille dans la région. Les dons amassés nous permettent également d’être le principal bailleur de fonds de la recherche clinique, qui a fait passer le taux de survie de 15 % seulement à plus de 82 % en vingt ans. Leucan a également mis sur pied un fonds des séquelles pour répondre à cette réalité que peuvent vivre les enfants atteints de cancer ».