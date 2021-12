Des employés de Cogeco distribuent plusieurs paniers de Noël à 6 familles de la Mauricie

Plusieurs paniers de Noël ont été distribués hier à 6 familles mauriciennes dans le besoin pour leur permettre de subvenir à leurs besoins pendant plusieurs semaines, grâce à la générosité des employés des bureaux de Cogeco à Trois-Rivières.

Ils avaient amassé des denrées alimentaires, des produits de base, des vêtements, des jeux et jouets ainsi que plus de 750 $.

Touchée par l’implication de ses employés, l’entreprise a également tenu à participer en offrant aux familles des cartes-cadeaux d’un magasin à grande surface afin qu’elles puissent se procurer les éléments dont elles ont besoin.

« C’est lors d’une discussion en équipe que l’idée m’est venue! Tous les jours, nous constatons les conséquences de la hausse du coût de la vie et je voulais faire quelque chose de concret pour aider les familles en difficulté », souligne Marie-Ève Pelletier, superviseure Rétention chez Cogeco Connexion.

« La réponse des agents a été immédiate et très favorable : tout le monde a voulu s’impliquer et donner. Rapidement, l’initiative s’est élargie et d’autres équipes se sont jointes à nous dans cet effort collectif », conclut Mme Pelletier.

Les 6 familles ont été approchées grâce à la collaboration de Martine Quessy, directrice générale d’Autisme Mauricie.

« Toute l’aide qu’on peut apporter aux familles plus démunies est la bienvenue. La pauvreté est une chose qu’on voit au quotidien lorsque nous travaillons dans le communautaire et, cette année particulièrement, on discerne les effets de l’inflation et ses conséquences. Je suis heureuse que ces 6 familles puissent avoir un peu de douceur pendant la période des Fêtes et les semaines à venir », souligne Mme Quessy.