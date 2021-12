Comment se passe une séance de rééducation périnéale ?

L'objectif de la physiothérapie du plancher pelvien, ou rééducation périnéale, est d'améliorer la fonction du plancher pelvien par le biais d'exercices, de modifications du mode de vie, d'une éducation et d'un traitement pratique pour réduire et éliminer les symptômes.

Cette thérapie consiste à évaluer et à traiter un groupe de muscles impliqués dans la fonction urinaire, intestinale et sexuelle. Si ces muscles ne fonctionnent pas correctement, cela peut entraîner des symptômes tels que l'incontinence, une urgence et/ou une fréquence accrues, une rétention (impossible de vider votre vessie ou vos intestins) et des douleurs pelviennes.

Qui peut bénéficier de la physiothérapie du plancher pelvien ?

N'importe qui peut avoir un dysfonctionnement du plancher pelvien et peut bénéficier de séances de rééducation périnéale. Bien que certains groupes soient plus susceptibles de présenter des symptômes du plancher pelvien, tout le monde peut ressentir ces symptômes. Voici quelques exemples de populations pouvant bénéficier de la physiothérapie pour la rééducation périnéale :

Prénatal et post-partum

C'est l'un des moments les plus courants où des problèmes de plancher pelvien surviennent. Avec un bébé qui grandit, le travail et la récupération post-partum, le corps des femmes subit de nombreux changements en peu de temps. Elles peuvent ressentir des douleurs autour du bas du dos, du coccyx, du bassin et des hanches. Elles peuvent également ressentir des symptômes tels que l'incontinence, et de la douleur lors des rapports sexuels. Ce sont tous des symptômes qui peuvent être améliorés avec des séances de rééducation périnéale.

Après la ménopause

Lors de la ménopause, les niveaux d'œstrogènes des femmes diminuent considérablement. Il s'avère que les œstrogènes sont importants pour maintenir une fonction optimale dans la région du plancher pelvien. Ainsi, lors de la ménopause, les personnes peuvent ressentir des symptômes tels que lourdeur/gonflement, incontinence, et douleurs pelviennes.

Les hommes

Bien que tout homme puisse présenter des symptômes du plancher pelvien, les causes les plus courantes de dysfonctionnement du plancher pelvien chez les hommes sont les douleurs pelviennes chroniques, la prostatite chronique, post-chirurgicale et post-prostatectomie. Les symptômes courants que les hommes peuvent ressentir comprennent la sensation de vidange incomplète de la vessie ou des intestins, un flux urinaire lent/faible, l'incontinence, des douleurs pelviennes et une dysfonction érectile. Ces symptômes peuvent être atténués par la rééducation, des techniques manuelles et des exercices.

Comment se passe une séance de rééducation périnéale ?

Au cours de l'évaluation, votre physiothérapeute prendra un historique détaillé. Ceci sera suivi d'un examen externe qui comprend généralement l'évaluation de la posture, de la flexibilité et de la force autour du bas du dos, des hanches et du bassin. Par la suite, un examen externe et interne peut être effectué pour évaluer les muscles du plancher pelvien. Cela se fera par voie vaginale et/ou rectale chez les femmes, et par voie rectale chez les hommes. Bien qu'un examen interne soit probablement recommandé et fournisse des informations utiles sur les muscles de votre plancher pelvien, il n'est pas nécessaire si vous ressentez une douleur aiguë ou si vous n'êtes pas à l'aise avec la procédure.

Sur la base des résultats de l'évaluation, un plan de traitement individualisé sera mis en œuvre. Le traitement peut inclure des conseils et une éducation, des exercices et une thérapie manuelle.

Lors des séances de suivi, l'accent sera mis sur le traitement de vos symptômes. Les traitements courants comprennent des exercices, des conseils et des modifications du mode de vie, la thérapie manuelle, l'électrothérapie et les techniques de relaxation. Il peut y avoir d'autres évaluations que le physiothérapeute effectuera pendant les séances de suivi. Ces tests permettront au thérapeute d'avoir une image complète de vos préoccupations et de suivre la progression de vos symptômes.