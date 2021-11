La 7e campagne annuelle de sensibilisation à la diversité culturelle officiellement lancée

Le Service d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) de Shawinigan a lancé hier soir la 7e campagne annuelle de sensibilisation à la diversité culturelle, « Shawinigan, carrément PANDA! ».

Plus de 50 personnes ont assisté au vernissage de l’exposition photo, qui propose à la population d’aller à la rencontre d’une quinzaine de nouveaux arrivants de Shawinigan.

Pour cette exposition qui sera diffusée à travers la ville tout au long de l’année, chaque photo est accompagnée de l’histoire de ces nouveaux arrivants, qui raconte entre autres les raisons pour lesquelles ils ont choisi de s’établir à Shawinigan et ce qu’ils y apprécient le plus.

« Année après année, le but de l’exposition est de présenter les nouveaux arrivants afin que la population ait envie d’aller à leur rencontre. Chaque personne a une histoire différente et nous invitons les Shawiniganais à s’intéresser à ceux qui ont choisi de s’établir ici et qui enrichissent notre communauté au quotidien », a souligné la directrice du SANA de Shawinigan, Marie-Claude Brûlé.

Le SANA rappelle que Shawinigan compte des nouveaux arrivants issus d'une soixantaine de nationalités. Ces derniers, qui ont majoritairement décroché un emploi avant même d’arriver, contribuent à la croissance économique de la ville dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre.

Différents lieux de diffusion

L’exposition sera diffusée un peu partout à travers la ville de Shawinigan tout au long de l’année afin de favoriser la rencontre de la population avec ces nouveaux arrivants.

Les photos de l’exposition se retrouvent également sur trois autobus de la Régie de transport en commun de Shawinigan (RTCS) jusqu’en juin, ainsi qu’avant les représentations de décembre et janvier au cinéma Biermans.

Le SANA de Shawinigan a aussi profité du lancement de la campagne pour faire un retour sur la dernière année. D’un côté, l’organisme a dû composer avec les contraintes et le contexte liés à la Covid-19, de l’autre côté le SANA a connu une expansion sans précédent : l’équipe a pratiquement doublé et elle a désormais pignon sur rue, dans ses propres locaux en plein cœur du centre-ville.

« Nous avons de plus en plus de projets. L’été dernier, nous avons accompagné une centaine de travailleurs agricoles, une nouvelle clientèle pour nous. Nous avons maintenant un volet sensibilisation aux entreprises et aux partenaires et nous travaillons sur un projet de camp de jour interculturel pour les jeunes de Shawinigan, en plus des projets déjà en place de jumelage interculturel, de cellule de femmes et des ateliers pour les parents immigrants. Nous travaillons également à élaborer le plan d’action de la Ville de Shawinigan en ce qui concerne l’immigration. Le SANA a vraiment le vent dans les voiles », explique Marie-Claude Brûlé.

Rappelons que « PANDA » est l’acronyme de « Population Accueillante des Nouveaux arrivants D’ici et d’Ailleurs » en plus de représenter cet animal qui est noir, qui est blanc, qui vient d’ailleurs et que tout le monde aime.