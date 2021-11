Don de manteaux : Sara Dufour s’implique dans la campagne de Chlorophylle

Voir la galerie de photos

La chanteuse Sara Dufour a tenu à faire sa part dans la campagne de Chlorophylle pour donner une deuxième vie à des manteaux, à l’approche de l’hiver.

L’artiste a rapporté le manteau de sa mère décédée il y a quelques mois dans une vidéo pour laquelle elle n’a reçu aucun cachet, souligne l’entreprise.

Sara Dufour invite le public à ne pas hésiter à faire ce genre de don.

« Je vous encourage vous aussi à venir porter vos manteaux, peu importe la marque. Quand j’étais jeune, on était quatre chez-nous et on a eu des périodes plus difficiles financièrement, mais ça ne veut pas dire quand tu es dans le besoin ou moins fortunés, tu n’as pas de fierté. »

Rappelons que depuis 3 ans, Chlorophylle récolte des manteaux de seconde main dans le cadre de son événement Don de manteau.

1000 manteaux attendus

En 2020, ce sont près de 350 articles qui ont été remis à des organismes communautaires locaux et cette année, si la tendance se maintient, Chlorophylle prévoit dépasser le cap des 1000 manteaux remis à des personnes dans le besoin.

À travers la province, ce sont douze organismes qui recevront les manteaux pour les remettre à leur communauté, dont le Comité ressource FAIRE à Trois-Rivières.

D’ici au 19 décembre, les consommateurs sont invités à prendre part à l’événement en apportant dans une boutique Chlorophylle leur ancien manteau, qu’importe la marque, en échange d’un rabais de 75 $ sur un nouveau.

La clientèle pourra également offrir un don en argent à la caisse ou en ligne. Un chèque sera remis aux organismes participants en plus des manteaux.

« Les intervenants des différents organismes sont toujours enthousiastes de voir que l’événement revient d’une année à l’autre et c’est un plaisir partagé par toute notre équipe », explique l’instigatrice de l’événement et directrice du marketing Claudie Laroche.