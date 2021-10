COMMENT PROCÉDER À UN RESURFAÇACE DE BÉTON POUR UN ESCALIER?

L’un des éléments extérieurs d’une maison les plus exposés aux intempéries et à l’usure demeure l’escalier. En effet, ce dernier peut se dégrader au fil du temps et des changements de température, en particulier s’il est en béton. Toutefois, que faire si ce dernier présente de grandes traces d’usure et commence à se fissurer? Auquel cas cela se produirait, un resurfaçage de béton pourrait bien être requis! Mais qu’est-ce que c’est?

C’est quoi, un resurfaçage de béton?

C’est une action qui désigne le fait de retirer le ciment endommagé, jusqu’à la partie saine (la partie qui n’a pas encore été touchée). Ensuite, au moyen de divers procédés nécessitant une bonne connaissance en la matière et des outils spécialisés, la surface est nettoyée. Puis, on doit appliquer du ciment aux polymères à haute résistance, pour enfin éponger le tout en guise de finition.



Au fait, concrètement, comment procéder à un resurfaçage de béton pour un escalier?

Comment faire?

En premier lieu, il convient de bien analyser la situation de l’escalier, afin de poser un diagnostic précis, qui permettra d’élaborer un plan d’action. L’escalier en question est-il très endommagé ou ne présente que quelques fissures peu visibles à l’œil nu? Évaluer l’état actuel de l’usure de son escalier extérieur en béton permettra de juger si de majeurs travaux sont nécessaires… ou non!

Ensuite, s’il s’avère que l’escalier a bel et bien besoin d’une réfection, il convient de la nettoyer avec ardeur et labeur, à l’aide d’une machine à pression et d’un jet abrasif, question de retirer toute impureté qui pourrait nuire à la réussite des travaux. En effet, toute trace de scellant, d’huile ou de tout autre contaminant doit être nettoyée et séchée.

Avant l’application du nouvel enduit pour le béton, les fentes et les fissures actuelles doivent être réparées avec un produit spécial agissant comme bouche-fentes. Ce dernier aura la lourde mission de parer toute imperfection mineure qui pourrait se retrouver sur la surface bétonnée. Une fois le produit sec, il convient d’appliquer l’enduit de réparation de béton et de l’étaler de façon uniforme à l’aide d’une truelle. Pour les plus petites surfaces, des couches de ½ pouce sont nécessaires, alors que pour tout autre couche mince, 1/16 pouce peut suffire. Pendant que les couches sont humides, il est judicieux de les superposer, pour éviter toute variation de couleur que ce soit.

Enfin, l’étape de la finition s’effectue à l’aide d’un pinceau spécialisé, et se termine par un scellant pour béton. Une fois l’enduit appliqué, il faut toutefois attendre 4 heures avant de circuler dessus.

Des experts en resurfaçage de béton à notre service!

Pour redonner à son escalier de béton un second souffle, le resurfaçage de béton est tout désigné. Si la tâche est effectuée par une équipe expertisée et certifiée dans le domaine, il en résultera un accès vers la demeure des plus majestueux! Ainsi, dès que notre escalier commence à présenter des signes d’usure, il ne faudrait pas hésiter à contacter de tels professionnels!