Quelles sont les plus grosses dépenses d'un ménage ?

Les dépenses d’un ménage constituent la consommation quotidienne de l’ensemble des résidents. Cela concerne les dépenses en nourritures, en logement, les habits, les loisirs et beaucoup d’autres encore. La question reste à savoir, en quoi les ménages dépensent le plus ? Ci-dessous les réponses à cette question !

Le logement

Le logement reste jusqu’à ce jour l’une des plus grosses dépenses des ménages. En effet, environ 20% de la dépense totale mensuelle d’un ménage est consacrée au logement. Cela inclut le loyer et les charges qui y sont liées, notamment l’électricité et le chauffage.

Toutefois, ce chiffre peut varier en fonction de votre localisation. Plus vous vous rapprochez du centre-ville, plus la dépense augmente.

À Québec, le loyer est d’environ 800 $, pour deux à trois chambres modestes. Cette somme peut atteindre les 1700 $ si vous recherchez un logement luxueux.

Seuls les propriétaires dépensent moins en logement bien évidemment. Les avantages d’être propriétaire poussent certains ménages à s'acquérir d’un bien immobilier. Ceux n’ayant pas le budget nécessaire pour concrétiser leurs projets se rapprochent d’un organisme prêteur pour obtenir un prêt personnel sans refus.

L’alimentation

L’alimentation constitue l’une des plus grosses dépenses des ménages. La consommation alimentaire d’un ménage de 3 personnes est estimée à environ 900 $ mensuel, soit 300 $ par personne. Bien évidemment, cela concerne les ménages modestes. Pour les ménages à haut niveau de vie, le double de cette somme peut être atteint.

Les viandes (bœuf, porcs, volailles…) et les produits laitiers sont les plus consommés, détenant les 40 % de la dépense alimentaire totale d’un ménage.

Les produits transformés s'ensuivent avec environ 35% de la dépense alimentaire : céréales, pâtes alimentaires, produits de boulangeries, etc. En effet, les gens se ruent vers les produits industriels ces dernières décennies, notamment en raison du manque de temps de préparation.

Les 25% sont répartis entre les fruits et légumes, les repas en resto et diverses consommations alimentaires.

Le transport

Le transport fait partie des plus grosses dépenses des ménages.

Si le ménage ne dispose pas de véhicule, chaque membre doit bien évidemment utiliser les transports en commun. La carte mensuelle est de 40 $ à 80 $. Un ticket de transport autobus étant de 1,95 $ à 2,85 $. Le calcul de la dépense en transport repose donc sur le nombre de personnes en déplacement quotidien dans la famille.

Si le ménage possède une voiture, il faudra de ce fait dépenser pour le carburant, qui varie entre 0,92 à 1,15 $ par litre. Les réparations et l’entretien du véhicule sont un coût supplémentaire.

Ce sont les trois principales plus grosses dépenses d’un ménage. Il faut noter que le niveau de vie des ménages change constamment.

Actuellement, les dépenses en communication aussi grimpent fortement. Cela concerne le téléphone cellulaire, la télévision par câble ou par satellite et aussi l’internet. Entre autres, la santé, les assurances, l'éducation, l'impôt sur revenu et les loisirs font partie des charges qu’un ménage doit assurer.