2 blessures liées aux mouvements répétitifs  

Les blessures répétitives représentent 50% des blessures sportives vues par les médecins. Sur le marché du travail, elles causent également des pertes énormes dues au coût de la main-d'œuvre. Les 2 principales catégories de blessures liées aux mouvements répétitifs sont les bursites et les tendinites. Voici en détail en quoi consiste ce type de blessures.

Les bursites

Une bourse séreuse est un sac ou une petite poche qui est situé dans une zone où il peut y avoir des frottements. Elle sert à lubrifier et à amortir la zone entre le tendon et le muscle. On en retrouve environ 150 dans le corps humain. La plupart sont présentes dès la naissance, mais quelques-unes se développent dans les zones où sont exercés des frottements répétitifs.

La bursite est l’inflammation de la bourse séreuse. Elle se trouve le plus souvent au niveau du coude, du genou et de la hanche. Les symptômes les plus fréquents sont la douleur, la sensibilité et la diminution de l’amplitude du mouvement dans la région concernée. La blessure peut également provoquer une sensation de craquement, une rougeur ou un gonflement au niveau de l’articulation.

Quelques exemples de bursites

Bursite de l’épaule : Cette blessure est aussi appelée syndrome d’accrochage de l’épaule. Elle survient lorsque la coiffe des rotateurs se coince. La douleur est provoquée lors de mouvements amples de l’épaule.

Bursite du genou : L’inflammation est produite par un gonflement au niveau de la partie inférieure de la rotule. L’amplitude du mouvement est diminuée en raison de la douleur.

Bursite de la hanche : La douleur est provoquée lors de la marche ou en s'allongeant sur le côté atteint. Elle peut également se produire en rapprochant la jambe de la ligne médiane du corps.

Les tendinites

Un tendon est un tissu fibreux blanc qui relie l’os au muscle. Celui-ci permet le mouvement des articulations du corps. Les tendons sont très solides, car ils doivent être capables de supporter tout le poids des muscles qu’ils supportent.

On retrouve 570 tendons dans le corps humain. Parmi eux, 170 sont situés au niveau de la tête et du cou et 200 sont situés au niveau du tronc. On retrouve également une cinquantaine de tendons dans chaque membre. Une centaine de tendons sont reliés aux organes.

La tendinite est une inflammation du tendon. On la retrouve le plus souvent au niveau de l’épaule, du biceps et du coude. Les hommes sont plus touchés par ce type d’inflammation. Le principal symptôme est la douleur dans la région concernée.

Quelques exemples de tendinites

Tendinite du coude (coude du joueur de tennis) : Cette blessure est située au niveau du coude latéral. Elle est reproduite par l’extension du poignet.

Tendinite du coude (coude du golfeur) : Cette blessure se situe au niveau du coude médial. Elle est aggravée par la flexion du poignet vers l’avant, comme si vous frappiez une balle de golf.

Tendinite du biceps : L’inflammation se situe dans le sillon entre le bras et l’épaule. La douleur se produit lorsque vous fléchissez votre coude à 90 degrés et que vous tournez la paume de votre main vers le haut.

Déchirure de la coiffe des rotateurs : La douleur se situe le plus souvent au-dessus de l’épaule concernée. Elle est provoquée en levant le bras sur le côté.