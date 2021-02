Si vous ressentez des douleurs dans une partie de votre corps ou si vous avez des problèmes de flexibilité ou de mouvement, alors votre qualité de vie peut en souffrir. En effet, si vous ressentez une douleur considérable à la suite d'une blessure sportive ou d'un autre accident, vous devriez envisager de consulter un physiothérapeute.

Bien qu’il soit parfois possible de soulager sa douleur et de régler le problème soi-même, il sera préférable dans certaines situations d’aller rencontrer un spécialiste. Voici quand vous devriez consulter un physiothérapeute.

Les services offerts par les cliniques de physiothérapies

Afin de bien comprendre quand consulter un physiothérapeute, il est important d'avoir une idée des services qu'un physiothérapeute peut offrir. Votre expérience avec un physiothérapeute varie en fonction de l'endroit où vous allez, mais dans l'ensemble, un physiothérapeute offre de la rééducation, de l'éducation et du soutien, l’amélioration des performances, ainsi que de l'aide à soulager le stress dans de nombreux aspects de votre vie. De nombreux physiothérapeutes ont des spécialisations différentes, il est donc important de rechercher une clinique de physiothérapie qui serait le mieux à même de vous aider à résoudre votre problème.

Consulter un physiothérapeute après une blessure

Dans la plupart des cas, les personnes demandent les services d'un physiothérapeute pour la rééducation d'une blessure qui peut s'être produite après un entrainement physique, ou en raison d'un problème professionnel qui survient, comme des douleurs au bas du dos ou des blessures répétitives. Un physiothérapeute peut vous guider dans votre rééducation, vous aider à retrouver vos forces et à comprendre ce que vous pouvez changer pour minimiser les risques de vous blesser à nouveau.

Consulter un physiothérapeute pour un problème de posture

L'une des raisons les plus courantes des maux de tête fréquents chez les employés de bureau est une mauvaise posture causée par une mauvaise ergonomie. Dans cet esprit, un physiothérapeute peut vous aider à développer une meilleure conscience de votre posture, des conseils sur la mise en place de votre espace de travail et à améliorer le fonctionnement de vos muscles posturaux afin d'éviter ces douleurs tenaces. Généralement, un physiothérapeute développera des exercices spécifiques pour renforcer les muscles posturaux et vous guidera tout au long de votre processus de guérison.

Consulter un physiothérapeute en cas de douleur généralisée

Peut-être que vous n'avez pas de blessure spécifique causant de la douleur. Une douleur généralisée peut être liée à des conditions telles que la fibromyalgie, l'hypermobilité et de nombreuses maladies rhumatologiques systémiques. Mais un physiothérapeute peut faire beaucoup pour soulager votre douleur.

Les physiothérapeutes utilisent des techniques manuelles pour soulager la douleur en stimulant certaines voies nerveuses pour qu'elles soient moins sensibles. Ils peuvent également fournir des informations sur les moyens de faire face à la fatigue, sur la meilleure façon d’encadrer votre activité physique et vos tâches quotidiennes et sur la façon d'augmenter progressivement votre capacité à faire les choses que vous devez faire et, surtout, les choses que vous aimez faire. Un programme d'exercices gradué peut également aider à réduire la douleur et à développer plus de forme physique, de force et d'endurance. Consulter en clinique de physiothérapie peut avoir un impact très positif sur votre qualité de vie.