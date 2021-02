4 aliments qui causent des caries dentaires

C’est bien connu, l’ennemie des dents est la carie dentaire. Elle apparait, bien souvent, à la suite d’une trop grande consommation de produits riche en sucre. La carie est une maladie infectieuse qui est la plus connue et tout autant courante chez les enfants que chez les adultes.

Avoir des caries peut être très douloureux et avoir des conséquences sur votre dentition, il est donc important de les soigner rapidement et de choisir un plombage dentaire pour y remédier.

Une bonne hygiène buccodentaire est essentielle pour prévenir vos dents des caries, mais une bonne connaissance des produits à éviter l’est aussi. En voici d’ailleurs quelques-uns.

Les aliments sucrés

Bien qu’il soit toujours tentant de se laisser emporter par une gâterie sucrée, il faut tout de même faire attention de ne pas en abuser. En effet, éviter certaines denrées sucrées pourrait être bénéfique pour vos dents surtout lorsqu’il s’agit des bonbons surets qui produisent la frénésie dans votre bouche, mais endommagent également vos dents.

Parmi les aliments sucrés à éviter, ceux qui ont un excédent de glucose, de miel et de mélasse en font partie.

Les aliments collants

Certains aliments aussi bons et agréables soient-ils comme le caramel ou la gomme sucrée peuvent avoir des répercussions sur vos dents. Leurs points en communs, c’est que ce sont des aliments collants et que même si vous détenez une bonne hygiène dentaire et que vous, vous lavez plusieurs fois les dents par jour, cela laisse des particules qui séjournent parfois trop longtemps sur vos dents, ce qui peut former une carie.

La fréquence de la consommation dans ce type d’alimentation joue un rôle important sur vos dents. Si vous êtes habitué à en consommer, il serait bon de réduire votre fréquence pour prévenir l’arrivée des caries.

Les aliments acides

Les aliments tels que les tomates, agrumes, cornichons, jus de fruits, vin rouge et les différents types de sodas peuvent faire grimper rapidement le taux d’acidité qui circule dans votre bouche. L’acidité est très mauvaise pour les dents, car elle attaque l’émail dentaire, c’est pourquoi il est important de consommer ce genre d’aliment avec beaucoup de modération.

Les aliments trop gras

Une mauvaise alimentation vient surtout de la quantité de gras qu’on mange au quotidien. Sachez que la « malbouffe » peut avoir des conséquences sur votre santé buccale, car elle contient des aliments très pauvres en nutriments.

En conclusion, prendre soin de ses dents ne se résume pas simplement à votre hygiène dentaire, mais aussi à la quantité et la fréquence des aliments que vous consommez. Plus vous serez raisonnable dans vos différentes consommations et plus vous aurez la chance de garder vos dents en bonne santé.