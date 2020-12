Vague de solidarité envers les démunis : une autre entreprise emboîte le pas

Interpellé par les autres entreprises shawiniganaises qui ont lancé une grande vague de solidarité dans la région, l’entrepreneur à la tête d’Isolation SG et Toiture Mauricie SG, Sylvain Garceau, a décidé d’emboîter le pas.

M. Garceau vient de remettre 1000 $ en denrées alimentaires au Centre Roland-Bertrand de Shawinigan.

« C’est important pour nous de donner, particulièrement à l’approche des Fêtes. Cette année est une année particulière et il est important pour la communauté de se serrer les coudes. Je lance l’appel également aux entreprises de la construction qui ont été épargnées par la COVID-19. Si vous le pouvez, donner aux banques alimentaires locales », explique Sylvain Garceaué

Lui et son équipe se sont procuré 100 sacs de denrées vendus via la Guignolée IGA 2020 au coût de 10$ chacun. Ces derniers sont garnis de six produits locaux et remis au Centre Roland-Bertrand qui assure la distribution des paniers sur le territoire shawiniganais.

Jusqu’à maintenant, plus d’une dizaine d’entreprises de Shawinigan ont embarqué dans le mouvement de solidarité et grâce à elles, plus de 800 sacs de denrées alimentaires sont remis au Centre Roland-Bertrand de Shawinigan et aux Artisans de la Paix de Trois-Rivières.