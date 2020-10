Comment installer une fenêtre ?

Comme la plupart des travaux de rénovation, il est recommandé de laisser ce travail à des professionnels. Bien sûr, si vous êtes naturellement doué pour les travaux manuels et voulez tout faire par vous-même, l’installation d’une fenêtre est assez simple.

Voici donc les 6 étapes à suivre pour installer une nouvelle fenêtre comme un spécialiste.

Retirer la fenêtre déjà en place

La première étape consiste à retirer la fenêtre déjà en place. Usez de prudence à cette étape et tenter de ne pas abîmer la structure, puisque celle-ci est importante pour votre nouvelle fenêtre. Si possible, il faut également retirer le cadre. Cela vous permettra de détecter s’il y a eu infiltration d’eau et si vous devez nettoyer des moisissures. Retirez également les moulures et la laine minérale.

Prendre les mesures

Lorsque la fenêtre est retirée, il est temps de prendre les mesures. Il vous faut mesurer la longueur, la hauteur ainsi que la profondeur de votre ouverture afin de choisir des fenêtres adaptées. Mesurez à 2 ou 3 endroits différents et notez la mesure la plus courte. Cela permettra à votre fenêtre d’être bien ajusté à votre ouverture.

Nettoyage de l’ouverture

Avant d’installer votre nouvelle fenêtre, il est important de nettoyer votre ouverture. Retirez le revêtement, les débris, clous et vis.

Comment ajuster la nouvelle fenêtre dans l’ouverture

Pour réduire les risques de condensation, votre fenêtre doit être installée du côté chaud du mur, c’est-à-dire vers l’intérieur. Idéalement, elle est à un minimum de ¼ de pouce de l’extérieur. Avant de la fixer avec des vis, assurez-vous que celle-ci peut supporter les mouvements de la charpente sans se coincer. Pour ce faire, utilisez une équerre et un niveau et vérifiez que tous les coins sont à 90°.

Bien isoler votre fenêtre

Votre fenêtre est installée ? C’est le temps de l’isoler. Pour les fenêtres de sous-sol, utilisez de la mousse d’uréthane, car celle-ci absorbe l’humidité du béton. Autrement, optez pour de la laine minérale, car l’uréthane et le PVC ne font généralement pas bon ménage. N’oubliez pas non plus de calfeutrer votre fenêtre avant d’installer les moulures et le revêtement.

La touche finale

Maintenant que la fenêtre est installée, il ne reste plus qu’à la décorer ! Choisir un habillage de fenêtre peut être un vrai défi. Nous vous conseillons donc d’opter pour une toile de fenêtre qui s’harmonise bien à votre style et votre décor.

Même si l’installation est simple, elle demande quand même quelques connaissances techniques. Une fenêtre mal installée est un risque pour la sécurité et la santé de votre résidence. N’hésitez donc pas à faire appel à des professionnels pour vous aider à installer de nouvelles fenêtres.