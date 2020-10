La Mauricie et le Centre-du-Québec comptent respectivement 37 et 54 nouveaux cas

Les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec comptent respectivement 37 et 54 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. Heureusement, aucun nouveau décès n’est à déplorer et le nombre d’hospitalisations est à la baisse avec 21 hospitalisations, dont aucune aux soins intensifs.

Le CISSS recense des hausses particulières dans les MRC de Drummond et à Trois-Rivières. Pour le portait complet des données du jour, cliquez ici

Clinique externe de neurologie du CHAUR

Le CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du- Québec rassure les usagers de la clinique externe de neurologie du CHAUR: les services se poursuivent et qu’ils sont tout-à-fait sécuritaires.

La clinique externe est située à un autre endroit que l’unité d’hospitalisation en neurologie où il y a actuellement une éclosion et le personnel n’est pas le même. Tous les rendez-vous sont ainsi maintenus.

Ouverture de la clinique de dépistage à grand volume à Trois-Rivières

Une nouvelle clinique désignée de dépistage (CDD) ouvrira ses portes à la population ce vendredi 16 octobre, à Trois-Rivières. Celle-ci sera à la bâtisse industrielle située au 1760, avenue Gilles-Villeneuve.

Deux autres cliniques seront également déployées dans les prochains jours à Shawinigan et Victoriaville. L’objectif est de permettre un accès facile et rapide aux tests de dépistage pour la population.

Plus de 600 dépistages quotidiens pourront être effectués à cette nouvelle clinique qui sera ouvertes 7 jours sur 7 selon l’horaire suivant :

Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h.

Le samedi et le dimanche, de 8 h à 16 h.

Le Centre multiservices de santé et de services sociaux Cloutier conservera quant à lui sa vocation de clinique désignée d’évaluation (CDÉ), soit de répondre aux besoins de consultation médicale non urgente des gens ayant des symptômes pouvant être associés à la COVID-19, ayant reçu un résultat de dépistage positif ou qui sont en attente d’un résultat de dépistage.

Accessibilité avec et sans rendez-vous

Pour avoir accès à un test de dépistage, la population est d’abord invitée à compléter l’ outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19 . Si un dépistage est requis, composer le 1 877 644-4545 pour obtenir un rendez-vous.

Bien que la méthode avec rendez-vous soit privilégiée pour assurer une plus grande sécurité, diminuer le temps d’attente et éviter de faire la file dans les aléas des conditions climatiques, la population pourra se rendre à la nouvelle CDD sans rendez-vous du lundi au vendredi, de 13 h à 16 h, et ce, jusqu’au 1er novembre prochain. Après cette date le sans rendez-vous ne sera plus disponible.

Prise de rendez-vous en ligne bientôt disponible dans toute la région

Le service de prise de rendez-vous en ligne pour un dépistage à la COVID-19 a été déployé aujourd’hui pour les cliniques situées à Shawinigan, Victoriaville et Louiseville. Pour ce faire, la population de ces municipalités est invitée à utiliser le portail Clic Santé

Le service devrait être accessible pour les cliniques de Drummondville, Fortierville, La Tuque, Nicolet et Trois-Rivières au cours de la semaine prochaine.