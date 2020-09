Trois citoyens honorés pour leur contribution au rayonnement de la Ville de Shawinigan

Lors de la séance publique d’hier soir, le conseil municipal a honoré trois citoyens par l’entremise de "Mentions du maire". Ces mentions sont remises à des citoyens qui, par leurs actions, contribuent au rayonnement de la Ville de Shawinigan.

Compte tenu des directives de la Santé publique et de la capacité restreinte de la salle du conseil, les citoyens honorés n’étaient pas présents et recevront leur mention par courrier. Voici les mentions du maire de la séance publique d'hier soir.

Loïc Piché

« Je félicite monsieur Loïc Piché, qui reçoit une mention du maire dans la catégorie « Prix et médailles ». Originaire de Shawinigan, Loïc est finissant au Collège Maisonneuve en cinéma. Son court-métrage Tuer Hercule , tourné à Shawinigan, a été présenté dans le cadre des Fantastiques week-ends du cinéma québécois au Festival international Fantasia. Il a également reçu le prix du meilleur film d'action au Festival cinématographique international de Montréal. »

Mario Gauthier

« Je félicite monsieur Mario Gauthier, président de l’entreprise shawiniganaise Placeteco, qui reçoit une mention du maire dans la catégorie « Nomination et reconnaissance ». Placeteco a en effet reçu de la part de Bombardier la certification Diamant, remise à ses cinq fournisseurs les plus méritants à travers le monde.

Fondée en 1988, l’entreprise Placeteco se spécialise dans la conception, le développement et la fabrication de composantes et de sous-systèmes pour les entreprises des secteurs de l’aérospatiale et du transport.»

Serge Leclerc

« Je félicite monsieur Serge Leclerc, qui reçoit une mention du maire dans la catégorie « Prix et médailles ». Ce Shawiniganais très engagé a en effet reçu la médaille de l'assemblée nationale du Québec pour l'ensemble de son bénévolat.

Bien connu pour son implication dans le milieu sportif régional, il assume depuis 2012 la présidence de la Tablée des nôtres du secteur Grand-Mère et de la campagne de collecte de fonds annuelle des pâtés, afin d’offrir des repas chauds et équilibrés aux personnes défavorisées. »