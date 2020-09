Transport collectif et achat local: la STTR lance son nouveau programme Avantages

La Société de transport de Trois-Rivières (STTR) lance son tout nouveau programme Avantages, destiné à promouvoir le transport collectif et à favoriser l’achat local.

Cette initiative permettra aux usagers qui possède une carte Cité de bénéficier de rabais exclusifs dans des commerces situés près des lignes du réseau de la STTR.

Le programme Avantages s’inscrit dans la volonté de la STTR de récompenser les Trifluviens utilisant le transport en commun et de contribuer à la relance économique des entreprises locales dans le contexte de pandémie.

Tremplin pour la relance

Pour le moment, dix commerces participent et ce nombre pourrait croître avec le temps. Une vaste campagne de publicité est également en cours pour faire connaître le programme et les commerces participants.

« Le transport collectif et les commerces de proximité sont éprouvés par la COVID-19. Avec le programme Avantages, nous voulons récompenser nos usagers tout en les incitant à fréquenter les commerces locaux. Il s’agit donc d’un partenariat gagnant-gagnant et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur l’appui de la communauté d’affaires dans ce projet », explique Charles-Hugo Normand, conseiller en communication et partenariats à la STTR.

Ce dernier souligne que bien que ce programme naisse dans le contexte de la pandémie, l'initiative Avantages se veut durable et constitue un élément important sur lequel la STTR souhaite miser pour accroître la satisfaction des usagers.

Pour bénéficier de leur rabais exclusif, les usagers doivent présenter leur carte Cité au moment de leur achat. Si un usager effectue une commande par téléphone, il devra préciser qu’il possède une carte Cité et présenter celle-ci lors du paiement (exemple : livraison d’une commande de restaurant).

La carte Cité étant utilisée à la fois par les usagers réguliers et les usagers occasionnels, elle permet d’accorder des rabais à près de la totalité des personnes utilisant les services de la STTR.