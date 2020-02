Une aide de 15 500$ allouée à la Coopérative Enfant Nature

Le laboratoire vivant qu’est la coopérative Enfant Nature continue de se développer. La députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, adjointe parlementaire au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volet forêts), annonce au nom du ministre titulaire, Pierre Dufour, un soutien à l’organisme et à sa mission.

« Je soutiens les activités éducatives d’Enfant Nature depuis leurs tous débuts. Ma formation en génie forestier et mes expériences de travail m’ont permis de saisir l’importance des activités en forêt dans le développement cognitif des enfants. J’ai aujourd’hui le plaisir d’annoncer que le ministre Dufour a répondu positivement à ma demande et qu’il a accepté d’accorder une subvention discrétionnaire non récurrente de 15 000 $, somme à laquelle j’ajoute 500 $ provenant de mes budgets », a déclaré la députée Marie-Louise Tardif.

Reconnexion à la nature pour la santé de l'enfant

L’aide financière servira à développer du matériel éducatif et à défrayer un nouveau lieu d’entreposage. Les travaux seront menés en collaboration avec le département de l’activité physique de l’Université du Québec à Trois-Rivières, partenaire de longue date. « Une étudiante en maîtrise en éducation physique travaillera à compter de septembre à déterminer les éléments dont les enfants auront besoin en s’appuyant sur une méthode scientifique », a expliqué Sylvie Gervais, directrice générale de la coopérative d’Enfant Nature. « Tout au long du processus, des écoles et des services de garde viendront tester notre progression », a-t-elle poursuivi.

La coopérative Enfant Nature vise à reconnecter les enfants à la nature dans une approche éducative d'expérimentation en plein air. Depuis cinq ans, Sylvie Gervais, éducatrice physique de formation, travaille au développement de la petite enfance en misant sur l’éducation en plein air et le développement durable pour bien préparer les tout-petits à leur parcours scolaires.

Le phénomène du déficit nature chez les enfants est une problématique connue sur la santé des enfants et les reconnecter à la nature permet des bienfaits autant sur leur développement physique, cognitif, social, langagier qu’affectif. Les enfants apprennent autrement dans un contexte naturel. Ils explorent à leur rythme, découvrent leurs forces et leurs limites et se dépassent dans le plaisir et la liberté.

L’utilisation du matériel de la nature et le matériel recyclé facilitent la création d’environnements physiques favorables pour stimuler la créativité des enfants et apprendre le plaisir de créer avec tout ce qu’il y a autour de lui.

Un parcours immersif mis en place

Enfant Nature a expérimenté une nouvelle approche d’éducation avec la nature qu’elle nomme la pédagogie Enfant Nature, adaptée au contexte de l’éducation au Québec. Une formation sous cette approche est destinée aux éducatrices et éducateurs qui veulent éduquer et enseigner autrement. Le but est d'apprendre en interaction avec la nature par l’exploration libre, active et créative.

La création d’un parcours immersif en interaction avec les éléments de la nature est un concept innovateur qu’Enfant Nature mettra en place pour intégrer les différentes clés d’apprentissage que propose la pédagogie Enfant Nature et ainsi faciliter l’éveil à la lecture, l’écriture et les mathématiques par cette approche pédagogique avec la nature.