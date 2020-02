Pourquoi nos articulations craquent-elles ?

Il nous est tous déjà arrivé d’entendre une de nos articulations craquer, en dépliant le bras ou en pliant la jambe. Certaines personnes font même volontairement craquer leurs doigts. Ce phénomène est donc courant et parfaitement normal. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nos articulations craquaient ? On vous dit tout dans cet article !

Rassurez-vous, vos os ne craquent pas

Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le craquement des articulations n’est absolument pas un craquement des os ni du cartilage. Il s’agit de petites bulles de gaz qui se situent entre les cartilages de l’articulation.

Plus précisément, ces bulles se forment dans le liquide synovial (aussi appelé « synovie »), qui permet de lubrifier l’articulation. Il réduit ainsi les frottements du cartilage lorsque les os bougent.

La formation de petites bulles de gaz

Mais comment se forment ces petites bulles ? Le plus souvent, le gaz se crée suite à un changement de pression dans l’articulation. Par exemple, si vous faites un geste brusque ou plus fort que d’habitude, il est possible qu’une bulle de gaz apparaisse. C’est lorsqu’elle se crée que vous entendez le fameux craquement – scientifiquement appelé « cavitation ».

Ensuite, la bulle éclate en de minuscules bulles au moment où la pression négative redevient positive. Mais cet éclatement se fait en silence.

En outre, sachez qu’une articulation ne va pas craquer plusieurs fois de suite. En effet, une fois la bulle dispersée, le gaz mettra un certain temps à se réassembler (souvent une vingtaine de minutes). C’est pourquoi vous avez plus de chances de sentir votre articulation craquer en bougeant après être resté dans la même position pendant longtemps.

Articulation qui craque : est-ce grave ?

La plupart du temps, une articulation qui craque est tout à fait bénigne. Une cavitation est purement physiologique et sans danger. D’ailleurs, la croyance selon laquelle faire craquer ses doigts provoque de l’arthrose est totalement erronée.

Mais bien sûr, il arrive aussi que des craquements articulaires soient problématiques. C’est notamment le cas si vous ressentez une forte douleur au moment du craquement. Dans ces conditions, il faut consulter un chirurgien orthopédiste spécialiste de l’épaule ou de l’articulation concernée. Il effectuera les examens nécessaires pour identifier un éventuel traumatisme ou une fracture.

Conclusion

Ainsi, de simples bulles de gaz sont responsables de ces fameux craquements dans nos articulations !