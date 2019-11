Troubles du sommeil : 4 causes à éliminer facilement

Le sommeil est indispensable à la santé. Normalement, il représente 1/3 de notre vie, c’est dire s’il est important de bien dormir ! Les troubles du sommeil sont en effet responsables de fatigue, de sautes d’humeur, de la perte de vigilance et de la concentration. Ses causes sont diverses et à l’origine de différentes formes d’insomnies : endormissement difficile avec maintien du sommeil ou non, insomnies intermittentes…Mais elles sont le plus souvent faciles à éliminer.

1)Le stress

23% des Canadiens qui avouent vivre des journées stressantes au travail sont victimes de troubles du sommeil. Pour faire baisser le taux de cortisol responsable du stress, il faut pouvoir se détendre avant l’heure de se coucher. Une longue marche dans un parc en sortant du boulot est bénéfique pour faire le vide avant de rentrer, le contact avec la nature a la vertu d’apaiser.

Le sport permet aussi d’évacuer le stress à condition de ne pas terminer sa séance trop tard en fin de journée. Il vaut mieux préférer en fait des activités relaxantes comme le yoga, un bain tiède écouteurs sur les oreilles, de la musique classique de préférence, suivi d’un massage si votre conjoint est disponible !

2)Les douleurs nocturnes

Le sommeil intermittent est souvent dû à des douleurs nocturnes. Il faut alors identifier absolument son origine. Si vous ressentez par exemple des fourmillements dans les mains, une sensation d’engourdissement, il s’agit probablement d’une compression du nerf médian dans le tunnel carpien. Consultez un spécialiste pour confirmer le diagnostic, le traitement est simple : il consiste à soulager par une attelle le canal carpien. L’immobilisation est nécessaire également en cas de tendinite.

3)Les réveils involontaires le matin

Pour éviter les insomnies de fin de nuit, un bain ou une douche tiède sont également conseillés. Il faut peut-être aussi baisser la température de la chambre, on dort mieux au frais, bien couvert par une couette.

Il est en outre recommandé de prendre des repas légers le soir, et notamment d’éviter les viandes rouges, les épices, le café et le thé.

Se coucher et se lever à heures fixes, éviter la sieste favorisent aussi l’endormissement.

4)Le ronflement

Le ronflement est une des causes de l’insomnie. Il est notamment provoqué par le surpoids, l’alcool, des amygdales trop grosses ou une congestion nasale. La solution est de dormir sur le côté. En calant un coussin dans le dos, vous maintiendrez votre position toute la nuit. Perdez du poids et ne buvez pas le soir.