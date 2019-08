La Tuque reçoit le Club Montréal Mustang

L’équipe touristique de Ville de La Tuque a eu le bonheur de recevoir la fin de semaine dernière une trentaine de personnes membres du Club Montréal Mustang à bord de 18 voitures au logo bien connu. Ces visiteurs ont adoré la qualité de l’accueil qu’ils ont reçu à La Tuque, comme en témoigne une lettre de remerciements que les organisateurs de l’événement ont fait parvenir à l’équipe de Tourisme Haute-Mauricie cette semaine.

Lors de cette visite qui a duré deux jours, le groupe a roulé sur la route des centrales La Trenche et Rapide-Blanc, en plus d’aller voir les ponts couverts de La Bostonnais et de faire un arrêt au parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais où ils ont bénéficié d’un tour guidé. Ils ont aussi mangé au restaurant Stratos Pizzeria de La Tuque, qui leur avait réservé son stationnement pour l’occasion, question d’épater les passants, en plus de passer la nuit Chez Marineau. Le maire, M. Pierre-David Tremblay, a pris le temps d’aller leur souhaiter la bienvenue à La Tuque le samedi 24 août, ce qu’ils ont bien appréciés.

Le groupe a aussi bénéficié des services de Mme Chantale Séguin, guide animatrice du bureau d’information touristique de La Tuque pour les guider. Chaque année, Tourisme Haute-Mauricie accompagne des groupes organisés de visiteurs comme celui-ci dans la planification de leur séjour à La Tuque.

« C’est très tendance actuellement au Québec les gens qui font de la route simplement pour le plaisir en moto ou en auto. C’est gens recherchent de petits circuits routiers avec des paysages magnifiques. C’est une bonne nouvelle pour La Tuque, car nous avons plusieurs parcours de qualité à leur faire découvrir. Il faut savoir profiter de ces occasions de démontrer à quel point notre ville est belle et accueillante. Ce sont de bonnes occasions touristiques. Les gens du Club Montréal Mustang ont remarqué à quel point les Latuquois sont fiers de leur ville et heureux d’en parler. La chaleur de notre accueil, c’est une valeur que nous portons tous collectivement. Il faut continuer à se faire connaître. C’est la même chose dans le domaine de l’aviation. Les Québécois sont nombreux à posséder un petit avion et à chercher de nouveaux endroits à découvrir. Ça tombe bien pour nous, car nous avons tout ce qu’il faut pour répondre à ce besoin. C’est dans les petits détails qu’on se distinguent à La Tuque et les gens l’apprécient. Ils sont très impressionnés par la qualité de notre accueil et la beauté de notre municipalité. Il faut savoir saisir toutes les occasions d’être des ambassadeurs de La Tuque », a affirmé Pierre-David Tremblay, maire de La Tuque.

« Le Club Montréal Mustang regroupe environ 3 000 membres. Il y a donc un grand potentiel en matière de développement touristique dans ce genre d’activités. Nous sommes très heureux d’avoir eu le plaisir de les accompagner tout au long de l’organisation de leurs activités, de même que pendant leur séjour. Je pense qu’ils seront plusieurs à revenir nous voir dans le futur », a mentionné our sa part Valérie Fortin, directrice tourisme-pourvoirie de Ville de La Tuque.