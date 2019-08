Recours collectif contre les laveuses Whirlpool, Kenmore et Maytag

Une action collective nationale canadienne menée par le Groupe de Droit des Consommateurs contre Whirlpool et Sears a été acceptée pour toutes les personnes qui possèdent ou ont déjà possédé certaines laveuses à chargement frontal des marques Whirlpool, Kenmore ou Maytag. Ce serait environ 100 000 laveuses vendues au Québec qui seraient visées.

Ce recours vise le problème d’odeur de moisi qui provient de ces laveuses. Également, si les propriétaires ont été dans l’obligation d’acheter des comprimés Affresh pour camoufler l’odeur.

Un combat d’un client mécontent

Le fabricant d’électroménagers avait la conviction que la requête du consommateur Sylvain Gaudette ne pouvait être acceptée, car elle ressemblait à celle d’un autre client qui avait été rejetée quelques années avant. C’est en 2016 que M. Gaudette avait repris la cause, tandis que la compagnie tentait de faire valoir que les démarches constituaient un abus de procédure. Par contre, la Cour supérieure n’avait pas tenu compte des arguments de Whirlpool en 2017, ainsi que la Cour d’appel en juillet 2018.

Le fabricant s’est tourné vers le plus haut tribunal du pays, la Cour Suprême du Canada qui a refusé d’entendre à nouveau les arguments le 8 août 2019. Sylvain Gaudette pourra continuer les procédures.

Les plaintes de Sylvain Gaudette

M.Gaudette dénonce la compagnie qui aurait vendu des laveuses avec de graves problèmes de conception qui « empêchent l’appareil de nettoyer correctement et d’éliminer l'humidité, les résidus, la croissance et/ou des bactéries conduisant à la formation de moisissure et de mauvaises odeurs dans les foyers des consommateurs et sur leurs vêtements.»

La requête serait la réparation ou le remplacement aux frais du fabricant en plus d’une compensation financière qui n’est pas encore décidée.

Modèles touchés

Pour savoir si vous êtes admissibles au recours, vous trouverez la liste des modèles sur ce lien : https://www.protegez-vous.ca/nouvelles/affaires-et-societe/recours-collectif-laveuses-whirlpool

Si vous avez acheté l’un de ces modèles, vous n’avez aucune action à faire. Vous êtes automatiquement inscrit au recours collectif. Si la cause est gagnée, vous n’aurez qu’à vous manifester pour recevoir la compensation. Pour suivre le développement de l’affaire, inscrivez vos coordonnées au cabinet d’avocats.