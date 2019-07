4 solutions pour améliorer sa gestion d'entrepôt

Le surstockage, les longues distances à parcourir dans l’entrepôt, la surproduction, les transports inutiles sont source de gaspillage humain et financier. En améliorant votre gestion d’entrepôt, vous optimiserez les conditions de travail des salariés, mais aussi votre compétitivité. On estime qu’au-dessus de 1000 commandes par jour, une entreprise doit automatiser sa logistique. Mais à partir de 50 commandes par jour, il faut déjà adopter une stratégie rigoureuse. Comment organiser une logistique plus performante ?

1)Optimiser l’espace

Plutôt qu’agrandir votre espace de stockage, source de coûts supplémentaires, vous pourriez l’optimiser en investissant dans des rayonnages adaptés à vos produits. Installer des étagères porte-à-faux vous permettra par exemple d’entreposer des articles de toute forme et de toute dimension. Elles sont ajustables et bénéficient d’un chargement facilité par un système de bras très fonctionnel. Vous gagnerez en productivité dans la mesure où elles simplifient l’accès direct de la marchandise.

2)Sectoriser votre entrepôt

Des rayonnages à palettes avec plusieurs niveaux de charge selon vos besoins vous permettraient de stocker plusieurs milliers de palettes où ranger vos produits par famille et sous-famille. Vous optimiserez votre capacité de stockage. Outre l’accès direct aux articles, elles supportent n’importe quel type de charge. Le contrôle du stock existant devient plus aisé, mais surtout vous pourrez mettre en œuvre le picking sur les palettes inférieures et entreposer vos réserves sur celles du haut. Chaque marchandise sera ainsi classée et stockée dans la zone qui lui est dédiée. Vous éviterez ainsi les déplacements inutiles.

3)Aménager une zone de réception et d’expédition

Il est recommandé d’aménager une zone de réception et d’expédition dans la mesure du possible afin de regrouper les produits sur des palettes en fonction du transporteur ou de l’itinéraire d’expédition. Les commandes seront préparées avant le chargement dans les camions pour éviter les temps d’attente.

4)Améliorer les conditions de travail

Il y a de nombreux moyens d’éviter la pénibilité du travail. En limitant les déplacements, en réduisant les charges lourdes et les manipulations inutiles, vous réduirez non seulement les pertes de temps, mais aussi les accidents du travail. Pour cela, il faudra faciliter l’accès du picking, investir dans des équipements tels que les convoyeurs, les chariots élévateurs ou les transpalettes, éviter d’entreposer les produits lourds en hauteur...

Tout ce travail d’organisation sera vite amorti par un gain de productivité et de rentabilité. Les risques d’erreurs étant alors minimes, vous augmenterez la satisfaction client, clé de voûte de la fidélisation.