Un véritable trolley pour Bécancour

Tourisme Bécancour se dote d’un trolley digne des plus beaux bords de mer : une superbe manière de découvrir et redécouvrir tous les charmes de la ville de Bécancour. Le trolley fera dorénavant partie prenante du paysage récréotouristique bécancourois et en sera un élément de fierté.

Effectivement, Tourisme Bécancour désire que ce véhicule devienne un emblème de la destination bécancouroise et que les attraits touristiques tout comme les citoyens et touristes se l’approprient.

Le trolley acquis est un véhicule neuf qui pourra se promener sur les routes d’avril à octobre. Air conditionné, fenêtres coulissantes à rabats, système de son, micro, bancs en véritable bois, ornement de fer travaillé, ce trolley est un véritable petit chef-d’œuvre réalisé et monté à la main en Ontario. L’opération du véhicule est remise, par le biais d’une entente, à l’entreprise Hélie qui assurera la conduite de ce dernier à toutes occasions.

Le trolley remplacera l’autobus touristique de Tourisme Bécancour. Rappelons que ce produit s’est révélé être un succès estival avec ses 868 utilisateurs l’été dernier. Initié en 2016, ce projet est une réussite et présente une hausse d’achalandage constante. Les statistiques démontrent que les utilisateurs proviennent du territoire et de d’autres régions. À noter que 86 % sont des utilisateurs directs de la navette fluviale offerte entre les deux rives.

Proposant des circuits guidés tous les week-ends de l’été à partir du 29 juin prochain, le trolley assurera quatre circuits touristiques différents en alternance durant la saison estivale sur le territoire. Cette année, les passagers auront donc l’opportunité de s’arrêter au Centre de la Biodiversité, à L’Angélaine, au vignoble Le Fief de la Rivière, à la Distillerie du Quai, chez Plumes et pacotilles, à la Maison de Bibi, à la roulotte à patates de Gentilly, au Moulin Michel de Gentilly, à la Société acadienne Port-Royal, au Marché Godefroy, plusieurs églises du territoire, au Parc de gnomes au Parc Écologique Godefroy et plus encore. Le trolley pourra aussi être utilisé dans diverses autres occasions communautaires en dehors de ces circuits.

Le départ des circuits touristiques s’effectue à partir du quai de Sainte-Angèle à 10 h 30 et 13 h 30, tous les samedis et dimanches du 29 juin au 1er septembre 2019. Le coût est de 7 $ par personne et c’est gratuit si vous montrez votre billet de la navette fluviale acheté le jour même. Aucune réservation acceptée (premier arrivé, premier servi).

Tourisme Bécancour est à la recherche d’un prénom pour le trolley. Un concours sera lancé à cet effet et les modalités vous seront communiquées prochainement.