3 actions de communication marquantes pour propulser votre marque

La communication est un levier essentiel du marketing. Même si leur expertise est différente, elles ont en commun de construire un lien entre les clients et l'entreprise. Si l'une ne va pas sans l'autre, l'entreprise doit réfléchir cependant à des actions de communication efficaces. Quelques idées pour réussir votre campagne.

1) Une newsletter

La newsletter est toujours tendance chez les professionnels de la communication, à condition qu'elle soit attractive. A défaut, elle finira à la corbeille avant même d'être ouverte. Mais bien conçue, avec un lien inclus vers le site de l'entreprise, elle propulsera vos ventes : 76% des lecteurs s'y rendent effectivement pour acheter un produit! Le seul problème est que 16% seulement de vos clients ou prospects ouvrent une newsletter...

Pour dynamiser son contenu, adoptez un style simple, une esthétique à l'image de votre entreprise et intégrez-y des éléments interactifs.

Les GIF par exemple sont parfaits pour capter l'attention des internautes, l'image étant souvent plus attractive que le texte chez un lecteur pressé. Leur format très court permet de réunir en une seule image plusieurs produits ou services, ils sont donc très efficaces.

Les vidéos courtes, 90 secondes maximum, séduisent également pour leur côté ludique ou leur charge émotionnelle.

2) Une journée portes ouvertes

La journée portes ouvertes permet de valoriser l'image de l'entreprise et de communiquer sur la transparence. Il s'agit de mettre en avant ses savoirs-faire, son équipe, ses produits... le gain en notoriété est considérable pour peu que l'opération soit bien menée. Consulter une boîte d'événementielle à Montréal est le moyen le plus sûr de réussir à sortir le grand jeu. L'objectif étant d'impressionner vos clients et d'attirer vos prospects, vos invités doivent en effet bénéficier d'un traitement VIP! L'évènement sera annoncé sur la radio locale et exploité sur les réseaux sociaux, des cartons d'invitation seront expédiés avec pourquoi pas une petite attention manuscrite... Une astuce pour inciter les gens à se déplacer: inviter une personnalité!

3) Le storytelling

La communication digitale est devenue aujourd'hui incontournable. La meilleure façon de capter l'attention des internautes est de leur raconter une histoire, au sens noble du terme bien sûr! Ce type de communication est applicable à tout secteur d'activité, BtoC ou BtoB. Vous trouverez en effet toujours quelque chose à raconter que ce soit sur l'histoire de votre entreprise, ses évolutions majeures, la manière de fabriquer tel produit ou la dynamique de votre équipe, les différents membres qui la composent.