4 formations courtes pour s'installer à son compte

Une carrière n’est pas un long fleuve tranquille. Que ce soit dans le cadre d’une orientation professionnelle ou d’une reconversion, des formations courtes, en initiale ou en formation continue, peuvent vous aider à prendre la bonne décision. Quelques idées pour vous convaincre.

1)Infographe

Si vous êtes créatif, cette formation est pour vous. En 1800 heures, vous apprendrez à créer des images en 2 ou 3D dans le secteur du multimédia et de la communication. Le métier consiste à imaginer le graphisme de magazines en ligne, d’emballages de produits ou de sites web pour le compte de vos clients. Vous devrez répondre à un cahier des charges et connaître des logiciels de PAO (publication assistée par ordinateur) tels que Photoshop, Illustrator ou Gimp. Des connaissances en art sont recommandées ainsi que la capacité à négocier des contrats avec vos clients.

2)Day trader

La seule exigence est d’être très bon en maths pour vous orienter vers la profession de day trader. Au cours de plusieurs formations entre 1 et 5 jours, vous apprendrez à comprendre la bourse et la négociation active sur une plateforme d’accès direct. Plusieurs programmes existent selon vos objectifs, mais vous apprendrez à spéculer et à dégager des marges intéressantes pour vous-même. Si vous avez une formation initiale dans la finance ou le commerce, vous pourrez même faire des transactions pour le compte de clients.

3)Esthéticien(ne)

Spécialiste des soins de la peau, des ongles et du maquillage, vous acquerrez des connaissances sur la peau, la pilosité et les ongles au cours des 1300 heures de formation nécessaire avant de s’installer à votre compte. Vous maîtriserez les techniques de soin, les appareils et les produits à utiliser. Vous apprendrez aussi à appréhender le profil psychologique de vos clients pour personnaliser vos services et favoriser leur bien-être.

4)Décorateur d’intérieur

Le décorateur d’intérieur est un designer d’espaces. Il conçoit l’intérieur de logements, de vitrines et de magasins ou de bureaux. Ses aménagements doivent être à la fois fonctionnels et esthétiques. Il conseille ses clients sur le choix des couleurs, du style et des matériaux. Il vous faudra être capable de réaliser des croquis de visualisation en perspective ainsi que des plans à l’échelle. Le programme de formation vise à savoir présenter et mener à bien un projet de la phase de création à la mise en chantier et la livraison finale.

.